Люди, которые не получили вакцину против коронавируса, не только рискуют своим здоровьем, но и могут нести угрозу другим, поскольку тело человека является источником новых вариантов вируса.

Такое заявление сделал профессор отделения инфекционных заболеваний медицинского центра Университета Вандербильта, доктор Уильям Шаффнер.

— Невакцинированные люди — потенциальные фабрики вариантов, — отметил Уильям Шаффнер.

По его словам, каждый человек без прививки является еще одной потенциальной возможностью для размножения и мутации коронавируса.

— Чем больше невакцинированных людей, тем больше возможностей для размножения вируса, — добавил эксперт.

Коронавирус, как и другие вирусы, способен мутировать. Иногда изменения лишь ослабляют его, однако иногда мутации влияют на его способность распространяться и вызывать летальные исходы среди инфицированных.

Сейчас на планете распространяется опасный индийский вариант коронавируса (Дельта), который весной значительно ухудшил эпидситуацию в Индии. Из-за своих характеристик он вызывает опасения у экспертов.

Также опасный вариант — британский (Альфа), который спровоцировал вспышку заболеваемости в Великобритании в конце 2020 года.

Эксперты заявляют, что пока разработанные вакцины способны с ними справляться.