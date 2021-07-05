Объединенные Арабские Эмираты стали самой вакцинированной страной в мире. Там прошли полный курс вакцинации 72,1% населения.

В стране, где проживает около 10 млн человек, уже осуществили 15,5 млн прививок. Людей вакцинируют одобренными правительством препаратами от компаний Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

По количеству вакцинированных в мире второе место заняли Сейшельские Острова. В стране удалось вакцинировать 71,2% населения из почти 100 тыс. человек. А на третьем – Бахрейн. Там осуществили 2,07 млн прививок, что охватывает 69,7% граждан. Всего в 180 странах ввели более чем 3,19 млрд доз вакцин.

Несмотря на активную вакцинацию в ОАЭ остается высокий уровень заболеваемости Covid-19. Поэтому ряд стран ввели ограничения на путешествия в эту страну. Например, с января ОАЭ находятся в красном списке для поездок в Великобританию.

Однако в отличие от других стран, ОАЭ удалось в основном избегать локдаунов с прошлого года. Хотя в столице Абу-Даби объявили об определенных ограничениях и намерениях допускать в общественные места только вакцинированных людей, Дубай остается преимущественно открытым.

По состоянию на 4 июля в ОАЭ зафиксировали 1 599 новых случаев Covid-19, а за все время пандемии — более 639 тыс.

Вакцинация в Украине

По данным Bloomberg, в Украине сделали 3,7 млн прививок, вакцинировано 4,5% населения.

В Украине за сутки, 4 июля, от коронавируса вакцинировали 24 363 человека. Одну дозу получили 15 260 человек, полностью иммунизированы – 9 103 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 2 074 988 человек, из них получили одну дозу – 2 074 986 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 850 394 человека (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего проведено 2 925 380 прививок.