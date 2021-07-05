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Вікторія Яснопольська |

Первые цифровые Covid-сертификаты уже появились в приложении Дія – Минцифра

мобильное приложение

Министерство цифровой трансформации, по сути, уже начало оценивать готовность украинских Covid-сертификатов к представлению их на рассмотрение стран-членов ЕС. Правда, пока в тестовом режиме.

С 1 июля цифровой документ стал доступен первым пользователям мобильного приложения Дія. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

— Цифровые Covid-сертификаты уже доступны первым пользователям Дії, — написал он.

По его словам, главной задачей такого бета-тестирования является оценка качества данных о полученных Covid-вакцинах.

В скором времени, отметил Алексей Выскуб, приобщиться к бета-версии смогут и те, кто намерен получить цифровой Covid-сертификат по результатам ПЦР-теста или по итогам выздоровления после перенесенной Covid-инфекции.

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Замминистра проинформировал подписчиков своей страницы, что после официальной оценки украинских цифровых Covid-сертификатов странами-членами ЕС последует этап заключения международных соглашений.

Между тем, по словам генерального директора Центра общественного здоровья Украины Романа Родыны, хотя украинские цифровые Covid-сертификаты и будут признаваться в ЕС, многие страны еще не дали согласия на въезд украинцев на свою территорию.

Источник: Facebook 

Фото: Depositphotos

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