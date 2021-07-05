Венгрия начала делать прививки против коронавируса гражданам приграничных регионов соседних стран.

Речь идет и об украинцах, информирует венгерский портал, посвященный борьбе с пандемией.

Сделать укол против коронавируса могут граждане Украины, которые проживают на Закарпатье. Для этого им необходимо посетить соответствующие пункты в определенных больницах.

В эти учреждения от границы их довезут специальные автобусы.

Пересечь границу они могут в определенных министром внутренних дел местах:

железнодорожный пограничный переход Захонь;

пункт пропуска через дорогу Барабас;

пункт пропуска через дорогу Лонья.

Для прохождения процедуры гражданам необходимы паспорт и документ, подтверждающий их место жительства.

Поскольку Украина не входит в Шенгенскую зону, правила пересечения границы для граждан будут суровыми.

Кроме украинцев, вакцинироваться смогут и граждане других стран, в частности Румынии, Хорватии, Словении, Словакии и Австрии.

В то же время вакцинация против коронавируса продолжается и в Украине, также украинцам делают прививки в других странах. Например, в Польше.

Источник: koronavirus.gov.hu