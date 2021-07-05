Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе от 5 июля 2021

В мире по состоянию на 5 июля подтвердилось 184,7 млн случаев Covid-19, а за сутки – 158,1 тыс.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 5 июля подтвердили за последние сутки 244 новых случаев Covid-19. Из них детей – 5.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (102), в Житомирской (17), Киевской (15), Одесской (16), Николаевской (10) и Сумской (10) областях.

Из-за распространения в ряде стран индийского штамма коронавируса (Дельта) в Украине установили новые правила для граждан, которые вернулись из-за границы. По информации Минздрава, изменения затронут жителей Украины и иностранцев, которые вернулись из Португалии, Великобритании, России и Индии или находились на территории этих стран не менее семи дней в течение последних двух недель.

В Украине зарегистрировали для экстренного медицинского применения вакцину от коронавируса производства компании Johnson & Johnson — Janssen. Это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson&Johnson. Препарат содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шипообразный белок вируса SARS-CoV-2.

В Украине необходимо увеличить количество тестирований на Covid-19 из-за активного распространения штамма Дельта в Европе. Основные карантинные ограничения, а именно масочный режим, дезинфекция, дистанция и другие меры, остаются в силе. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания в Офисе президента.

Министерство цифровой трансформации, по сути, уже начало оценивать готовность украинских Covid-сертификатов к представлению их на рассмотрение стран-членов ЕС. Правда, пока в тестовом режиме. С 1 июля цифровой документ стал доступен первым пользователям мобильного приложения Дія. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

Коронавирус в мире

Объединенные Арабские Эмираты стали самой вакцинированной страной в мире. Там прошли полный курс вакцинации 72,1% населения. В стране, где проживает около 10 млн человек, уже осуществили 15,5 млн прививок. Людей вакцинируют одобренными правительством препаратами от компаний Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Украина зарегистрировала вакцину Janssen и Covid-сертификаты в Дії: Covid-новости 5 июля / 2 фотографии

Венгрия начала делать прививки против коронавируса гражданам приграничных регионов соседних стран. Речь идет и об украинцах, информирует венгерский портал, посвященный борьбе с пандемией. Сделать укол против коронавируса могут граждане Украины, которые проживают на Закарпатье. Для этого им необходимо посетить соответствующие пункты в определенных больницах.

Греция признает украинские документы, подтверждающие проведение вакцинации против коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел страны Никос Дендиас во время брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 5 июля в Киеве.

В Египте, который является одним из самых популярных туристических направлений среди украинцев, туристов, заболевших коронавирусом, лечат бесплатно. Помощь больным оказывают безотлагательно, на это не влияет наличие страховки или же других документов.