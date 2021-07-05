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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

В Украине обновили правила пересечения границы — кого затронут изменения

аеропорт, маски, карантин, подорожі

Из-за распространения индийского штамма коронавируса (Дельта) в ряде стран в Украине установили новые правила для граждан, которые вернулись из-за границы.

По информации Минздрава, изменения затронут жителей Украины и иностранцев, которые вернулись из Португалии, Великобритании, России и Индии или находились на территории этих стран не менее семи дней в течение последних двух недель.

Нововведения начали действовать со 2 июля 2021 года и предусматривают обязательную самоизоляцию с установлением приложения Вдома для тех людей, которые не прошли или имеют положительный результат экспресс-теста на коронавирус, который проводится сразу после прибытия в пунктах пропуска через государственную границу.

Граждане Украины до прохождения паспортного контроля сдают тест на коронавирус, альтернатива — обязательная самоизоляция в течение 14 дней.

Иностранцы и лица без гражданства не смогут пересечь границу Украины без отрицательного результата теста.

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В то же время на территории всех крупных международных пунктов пропуска через государственную границу Украины в зоне пограничного контроля уже работают пункты тестирования, где можно сдать анализ.

Другие страны также постоянно меняют правила пересечения границы для украинцев. Поэтому перед планированием путешествия важно уточнить актуальную информацию.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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