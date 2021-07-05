В Украине зарегистрировали вакцину Janssen от Covid-19

В Украине зарегистрировали для экстренного медицинского применения вакцину от коронавируса производства компании Johnson & Johnson — Janssen.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Janssen — это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Препарат содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шипообразный белок вируса SARS-CoV-2.

Хранить вакцину необходимо при температуре от +2 до +8 °C. Для полной иммунизации достаточно одной дозы. Возрастная группа для этой вакцины — от 18 лет.

— Ранее в Украину завезли 500 доз вакцины Janssen с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств для вакцинации сотрудников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима, — отметили в Министерстве.

Препарат для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Сейчас его разрешили использовать в США, Великобритании, Европейском Союзе, Канаде и в других странах.

Ранее в компании Johnson & Johnson сообщали, что их препарат эффективен против штамма Дельта и других вариантов Covid-19. Исследование, в котором приняли участие 20 пациентов Медицинского центра в Бостоне, свидетельствует о том, что эффективность вакцины от разных штаммов коронавируса составляет 85%.

Подробнее о вакцине Johnson & Johnson читайте на Фактах ICTV.