Большинство карантинных ограничений в Великобритании планируют отменить с 19 июля. Но окончательное решение будет принято 12 числа.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, с 19 июля хотят отменить обязательное ношение масок и соблюдение дистанции, ограничение на количество людей, которые могут собираться вместе в помещении и на улице, а также обязательную работу из дома.

Но он добавил, что отменить эти ограничения планируют только для Англии. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии власти самостоятельно будут определять, когда следует ослаблять карантин.

Борис Джонсон объяснил, что об отмене ограничений начали думать благодаря быстрым темпам вакцинации населения от коронавируса. Хотя он признал и рост новых случаев Covid-19.

С 18 июня 2021 года в Великобритании началась вакцинация против коронавируса для всех граждан старше 18 лет. Прививки делают вакцинами производства Pfizer, AstraZeneca и Moderna.