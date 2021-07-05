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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

За сутки в Украине зафиксировали 244 новых случая Covid-19

коронавірус

В Украине по состоянию на 5 июля Covid-19 был подтвержден у 2 237 823 людей, а за последние сутки — 244 новых случая коронавируса. Из них пятеро детей и ни одного случая среди медработников.

С начала пандемии выздороветь удалось 2 171 601 человеку, а за сутки — 419. в то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, умерло 52 484 пациента, за последние 24 часа — 14.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 333 человека.

За последний день осуществили 15 351 тестирование (в частности методом ПЦР – 9 889, методом ИФА – 1 712), а также 5 750 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 10 925 065 ПЦР-тестов.

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Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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