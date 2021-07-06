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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Ангельский и в сгиб локтя: какие поцелуи возбуждают больше всего

поцілунок

6 июля отмечают Всемирный день поцелуя. Отношения между людьми сложно представить без этого способа продемонстрировать дружбу, привязанность, симпатию, любовь, а также желание и страсть.

Вместе с сексологом и психологом Анастасией Билозор Факты ICTV разобрались, какие поцелуи возбуждают больше всего.

При всем разнообразии поцелуев, а их десятки видов, важны не способ и место, куда целуют человека, а связь между партнерами.

— Есть воздушные поцелуи, в щеку, в губы, в ушко, нос, глаза, руку. Если партнер привлекателен для человека и вызывает симпатию, то и незначительное прикосновение губами будет возбуждать его. Это даже может быть воздушный поцелуй. Главное, чтобы между партнерами была химия, — объясняет Анастасия Билозор.

По словам эксперта, в этом вопросе важны три фактора:

  • чувства человека;
  • эрогенные зоны;
  • личные предпочтения.

Анастасія Білозор

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— Способность поцелуя вызывать возбуждение зависит от эрогенных зон, которые традиционно являются более чувствительными, а также от личных предпочтений, — добавляет Анастасия Билозор.

Однако, как отмечает сексолог, из практики можно выделить несколько видов поцелуев (в зависимости от места), которые чаще вызывают возбуждение:

  • поцелуй в губы (сухой, в засос, с вакуумом, с прикусыванием верхней или нижней губы);
  • прикосновение губами к шее, затылку (эти зоны чувствительны к поцелуям);
  • мочки уха (нередко эта зона является эрогенной);
  • веки (так называемый ангельский поцелуй часто вызывает у людей возбуждение);
  • поцелуи в зоне декольте, ключиц (способны вызвать возбуждение как у женщин, так и мужчин);
  • руки, места сгиба локтей и запястья (кожа на этих участках более тонкая);
  • спина (зависит от личных предпочтений).
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При этом важно запомнить правило: эффект возбуждения происходит лишь тогда, когда между людьми есть симпатия.

— Если ее нет, то партнер может целовать в те же места, но возбуждения не будет, — подводит итог специалист.

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