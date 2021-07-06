Было несколько сообщений, связывающих Covid-вакцины с изменениями менструального цикла. Что известно об этой потенциальной связи на данный момент? Издание Medical News Today пообщалось на эту тему с исследователями и врачами.

Выяснилось, что по мере распространения Covid-вакцинации во всем мире некоторые женщины указали на потенциальный побочный эффект иммунизации: изменения в менструальном цикле. Однако конкретных данных о частоте этого явления в настоящее время недостаточно.

В связи с этими сообщениями возникло много вопросов. Как может измениться менструальный цикл после вакцинации? Действительно ли это побочные эффекты, связанные с Covid-19, или они вызваны стрессом и другими изменениями в жизни, которые могут совпасть с получением вакцины?

Дело в том, что у исследователей нет данных о том, как часто могут происходить изменения менструального цикла у тех, кто получает вакцину от Covid-19. Они также предупреждают, что такие изменения не универсальны, так же, как повышение температуры и головная боль после укола.

— У женщин эти побочные эффекты чаще всего наблюдаются во время менструации. Нередко – на фоне противозачаточных средств длительного действия. Или же они трансгендеры, или находятся в постменопаузе, — отмечает доцент кафедры антропологии Университета Иллинойса доктор Кэтрин Клэнси.

По ее словам, немало сообщений от женщин, чьи регулярные месячные после вакцинации стали более обильными, и имеет место легкое кровотечение между циклами.

Пока остается неясным, каковы могут быть биологические механизмы, лежащие в основе этих периодических изменений.

— Может ли стресс от вакцины или других стрессовых факторов самой пандемии вызвать изменения в уровне кортизола, которые затем повлияют на другие гормоны и менструацию? Возможно, — предположила доктор Клэнси.

Есть также гипотеза о том, что у кого-то уже имеется заболевание, которое может повлиять на кровотечение и свертывание крови. Или же подобные проблемы были в прошлом.

По словам ученых, существует вероятность и того, что на менструальный цикл влияет очень развитая сосудистая сеть матки, деятельность которой еще больше стимулирует Covid-вакцина.

Источник: MedicalNewsToday