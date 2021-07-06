Что делать, когда после стресса вы не можете заснуть? Выпить снотворное, успокоительное или коньяк?

Лучшее средство от бессонницы — психотерапия, считает врач-эндокринолог, сомнолог Константин Зуев.

— Бессонница из-за стресса — это абсолютная норма, — успокаивает Константин Зуев. — Это нормальная реакция нашего мозга на раздражение, тревогу. Но это если бессонница, так сказать, разовая. Вот когда раздражителя уже нет, а вы не спите одну ночь, вторую, третью, то нужна помощь сомнолога.

Острая инсомния (отсутствие нормального сна или сна вообще) может продолжаться до трех месяцев. Тогда применяется когнитивно-поведенческая терапия и, возможно, снотворные средства.

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Но с медикаментозными средствами следует обращаться очень осторожно: может развиться зависимость. Нужно прекратить их принимать сразу, как только сон нормализовался.

Мировая практика показывает, что снотворное уже не играет большую роль в лечении бессонницы.

— Сейчас даже разработки снотворных лекарств не ведутся так интенсивно, как раньше, — говорит сомнолог. — На международных конференциях по сну фармацевтические производители даже не выставляют своих стендов. Потому что волшебных таблеток от бессонницы просто нет.

А люди, которые полагаются на медикаменты, все равно рано или поздно приходят к психотерапии. У немецких врачей даже есть такое определение — карьера пациента. Это когда пациент от одного снотворного переходит к другому и так далее.

И только сомнолог может индивидуально подобрать метод, который избавит вас от бессонницы.

Стрессы — неотъемлемая часть нашей жизни. С неприятными встрясками нужно бороться, потому что начнутся проблемы со здоровьем.