Рост числа случаев Covid-19 в Израиле, где большинство жителей привиты вакциной Pfizer/BioNTech, дает предупреждающий сигнал: вакцина может быть менее эффективной в предотвращении легких заболеваний, вызванных Covid-вариантом Дельта. Об этом заявил председатель национальной экспертной группы Израиля по Covid-19 Ран Балисер.

По его словам, еще слишком рано точно оценивать эффективность вакцины против Covid-варианта, впервые выявленного в Индии в апреле и быстро растущего по всему миру.

Широкое применение вакцины в Израиле, начавшееся в декабре, было одним из самых динамичных в мире, что сделало еврейское государство предметом пристального изучения массовой вакцинации как реального выхода из пандемии.

Вакцинация снизила передачу примерно до пяти местных новых случаев в день, но в последние дни эта цифра выросла примерно до 300 и связана она именно с распространением Covid-варианта Дельта.

Около половины ежедневных случаев заболевания приходится на детей, половина – на вакцинированных взрослых.

По словам Балицера, число тяжелых случаев среди вакцинированных израильтян за последние дни выросло примерно с одного случая каждые два дня до пяти случаев в день.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предупредил в минувшее воскресенье, что с выходом из-под контроля Covid-варианта Дельта Израилю, возможно, придется вновь ввести определенные ограничения, которые были сняты в прошлом месяце, чтобы ограничить передачу.