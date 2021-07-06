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Вікторія Яснопольська |

Детей 12+ из группы риска хотят вакцинировать Pfizer — Минздрав

вакцинация детей

В Украине могут начать прививать против Covid-19 детей в возрасте 12+. Но не всех, а только тех, у кого есть медицинские показания, свидетельствующие о высокой степени риска развития тяжелых осложнений в случае коронавирусной инфекции.

— Производитель Pfizer-BioNTech внес соответствующие изменения в инструкции препарата и позволил прививать своей вакциной против Covid-19 детей в возрасте от 12 лет, — сообщили в Минздраве.

После ознакомления с результатами международных исследований, Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЕИ) МЗ Украины рекомендовала Министерству здравоохранения вакцинировать деток их группы риска. Разумеется, при условии, если у них нет противопоказаний к составным вакцины.

Что же касается остальных детей, не имеющих особых врачебных предписаний в связи с состоянием их здоровья, то вопрос об их иммунизации наберет актуальности после того, как вакцинацией будет охвачено убедительное большинство взрослого населения.

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Оперативный штаб Минздрава Украины по вакциноуправляемых инфекциям поддержал рекомендацию НТГЕИ. Сообщается, что Covid-вакцинация детей 12+ из группы риска стартует в конце июля – начале августа 2021 года.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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