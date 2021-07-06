В Украине могут начать прививать против Covid-19 детей в возрасте 12+. Но не всех, а только тех, у кого есть медицинские показания, свидетельствующие о высокой степени риска развития тяжелых осложнений в случае коронавирусной инфекции.

— Производитель Pfizer-BioNTech внес соответствующие изменения в инструкции препарата и позволил прививать своей вакциной против Covid-19 детей в возрасте от 12 лет, — сообщили в Минздраве.

После ознакомления с результатами международных исследований, Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЕИ) МЗ Украины рекомендовала Министерству здравоохранения вакцинировать деток их группы риска. Разумеется, при условии, если у них нет противопоказаний к составным вакцины.

Что же касается остальных детей, не имеющих особых врачебных предписаний в связи с состоянием их здоровья, то вопрос об их иммунизации наберет актуальности после того, как вакцинацией будет охвачено убедительное большинство взрослого населения.

Оперативный штаб Минздрава Украины по вакциноуправляемых инфекциям поддержал рекомендацию НТГЕИ. Сообщается, что Covid-вакцинация детей 12+ из группы риска стартует в конце июля – начале августа 2021 года.