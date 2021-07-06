Pfizer (BioNTech) — вакцина от коронавируса — все, что известно о препарате Pfizer

Кто разработал вакцину Pfizer и BioNTech
Официальное название вакцины – BNT162b2. Ее разработали немецкая биотехнологическая компания BioNTech вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.
Главный компонент вакцины – молекула матричной РНК, в которой записана информация об антигене — белок вируса SARS-CoV-2, являющийся возбудителем коронавируса.
После попадания молекулы внутрь человеческой клетки синтезируется белок, а организм вырабатывает на него иммунный ответ.
В отличие от большинства других вакцин, созданных по более старым технологиям, препарат от Pfizer/BioNTech надо хранить при температуре -70 ° C.
В настоящее время препарат одобрен по меньшей мере в 68 странах мира. Также вакцину разрешили для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам.
Состав вакцины Comirnaty
Эффективность вакцины и побочные эффекты
По данным производителя, эффективность вакцины после первой дозы составляет 95%. Это самый высокий показатель среди других вакцин против коронавируса.
Кроме того, в компании заявили, что Comirnaty эффективна против штамма коронавируса Дельта на 90%. Но Минздрав Израиля недавно сообщил, что на фоне распространения этого варианта наблюдается и снижение эффективности вакцины Pfizer до 64%.
Однако эффективность вакцины против тяжелого течения болезни, что приводит к госпитализации, остается на уровне 93%.
В клинических испытаниях не участвовали люди, которые имели сильную аллергическую реакцию на другие вакцины. Во время исследований такой реакции на вакцину от Pfizer/BioNTech не было.
Производитель отмечает, что в местах вакцинации должны быть все условия для того, чтобы оказать неотложную помощь, если она понадобится.
Вакцина также не проходила исследования на беременных, поэтому нет достаточной информации о том, будет ли она безопасна для будущей матери и ее ребенка.
По рекомендациям Минздрава Украины, вакцинацию беременным стоит отсрочить и сделать прививку уже после рождения ребенка.
В ВОЗ отмечали, что препарат безопасен для здоровья человека. Его преимущества перевешивают риски, которые может вызвать коронавирус.
После вакцинации препаратом Comirnaty могут возникать следующие побочные эффекты:
- боль в суставах и мышцах;
- боль, покраснение, зуд в месте инъекции;
- головная боль;
- утомление;
- лихорадка;
- тошнота.
Сколько нужно вводить доз
Для эффективной иммунизации нужно получить две дозы вакцины Pfizer с интервалом в 28 дней.
Вакцинация детей
В Украине рекомендовали разрешить вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет, которые не имеют противопоказаний по применению вакцины и имеют высокие риски возникновения серьезных осложнений от Covid-19, обусловленных наличием у них сопутствующей патологии.
А еще в мае в ЕС разрешили вакцинировать детей 12-15 лет препаратом Pfizer. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что эта вакцина показала свою 100-процентную эффективность, в то же время наблюдаются и побочные реакции.
После вакцинации у них наблюдались: боль в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и жар.
Сейчас уже по меньшей мере 600 тыс. детей от 12 до 15 лет прививались от коронавируса этим препаратом.
На сколько хватит вакцины
16 апреля в Украину прибыла первая партия в 117 тыс. доз этого препарата. По словам министра здравоохранения, в страну должны доставить еще 1 млн доз вакцины Pfizer в июле.
США передадут Украине часть из 500 млн доз вакцин против коронавируса от компании Pfizer в рамках программы COVAX.
Сколько стоит вакцина Pfizer и BioNTech
Вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной.
Предварительно Pfizer озвучила стоимость вакцины — около $20 за дозу. Однако сколько вакцина может стоить для украинцев в свободном доступе, неизвестно.
Где можно купить и сделать укол в Украине
В Украине ни одна из вакцин не поступила в свободную продажу, поэтому купить ее самостоятельно невозможно.
Прививки вакциной Pfizer пока делают педагогам, медикам, которых не прививали раньше, военнослужащим, сотрудникам структур госбезопасности, иностранным дипломатам, маломобильным гражданам, людям старше 65 лет, социальным работникам, сотрудникам законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления. Трудовым коллективам также выделили дозы этого препарата для вакцинации.
В Украине есть в наличии другие вакцины, например CoronaVac, которой можно иммунизироваться в центрах массовой вакцинации.
Все желающие вакцинироваться могут записаться на прививку через приложение Дія, сервис Helsi.me, у семейного врача или позвонить на горячую линию Минздрава: 0800 602 019.