Французская вакцина от коронавируса может появиться уже в декабре

Французская компания Sanofi приступила к третьему этапу клинических испытаний, а уже зимой во Франции может появиться собственная вакцина от коронавируса.

В отличие от Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson во французской вакцине не используется технология мРНК. Ее основу составит рекомбинантный белок, как в современных прививки от гриппа.

По словам главі фармацевтической компании Sanofi France Оливье Богийо, в сочетании со специальной веществом — адъювантом — иммунный ответ будет активным и продлится дольше.

— Это то, что мы используем для вакцинации против гриппа, проверенная технология, которую мы использовали в течение нескольких лет, — сообщил Богийо.

Среди преимуществ французского вакцины от коронавируса Богийо назвал недорогое производство и мягкие требования к хранению. Богийо отметил, что низкая стоимость препарата позволит помочь менее развитым странам мира.

После того как в Украину доставили большие партии вакцины Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, люди, которые получили только одну дозу препарата от Covid-19, заинтересовались, можно ли вторую прививку получить именно им.