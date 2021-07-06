Поможет ли мелатонин заснуть, и стоит ли его применять всем, кто страдает от бессонницы, рассказывает врач-сомнолог Константин Зуев.

— Мелатонин — гормон, который улучшает засыпание, — говорит Константин Зуев. — Но в этом процессе задействованы еще и другие гормоны. К тому же, он лучше воздействует на людей пожилого возраста и стариков.

У молодых достаточно своего мелатонина вырабатывается.

Поэтому им при нарушении сна, сомнолог подберет другие методики отхода ко сну.

Что такое мелатонин

Мелатонин — это один из гормонов, которые продуцирует эпифиз. Его открыли в 1958 г. и назвали гормоном сна. Потому что его концентрация резко увеличивается, когда человек засыпает.

Ученые решили, что мелатонин отвечает за качество и глубину сна. Но на самом деле его функции гораздо шире.

Недостаточная выработка мелатонина вызывает нарушение сна, он становится коротким, прерывистым. Иногда его назначают при нарушениях сна.

Но препарат имеет очень четкие показания и дозировку. Его можно принимать только после детального обследования.

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