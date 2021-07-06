Киев до сих пор является лидером в Украине по количеству больных коронавирусом. По состоянию на 6 июля в столице подтвердили 197 новых случаев Covid-19.

За все время пандемии Covid-19 в мире 214 822 жителя Киева заболело опасным вирусом.

За последние сутки в столице не зафиксировали ни одного летального случая от осложнений коронавируса (всего 5 201 человек скончался от опасного заболевания).

В то же время преодолеть болезнь удалось 205 574 людям, а за последние 24 часа — 187.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: