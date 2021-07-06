6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Еще недавно в этот день во многих странах и городах проходили фестивали, конкурсы поцелуев с призами и подарками. Но в нынешних коронавирусных реалиях призом может стать жизнь, если не целоваться.

При поцелуе, с биологической точки зрения, идет обмен информацией.

Так считает наука филематология, изучающая все аспекты поцелуев. Целуясь, мы на подсознательном уровне определяем, подходит нам человек или нет.

Такой тесный контакт между людьми не проходит и без обмена микрооганизмами, живущими в ротовой полости.

Признано, что поцелуи усиливают иммунитет, укрепляют сосуды и зубную эмаль, но одновременно увеличивают риск подхватить инфекцию.

Когда поцелуй – это хорошо

В момент поцелуя наши сосуды расширяются, сердце учащает свой ритм, дыхание становится энергичнее, в кровь поступает больше кислорода. Такие “побочные” явления поцелуев полезны для человека и его сердечно-сосудистой системы.

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Гормональная система также не остается в стороне: идет выброс адреналина у мужчины и окситоцина у женщины, понижается уровень гормона стресса – кортизола — у обоих.

Благодаря поцелую образуются эндорфины, которые вызывают чувство эйфории, снимают боль, улучшают настроение.

Американские ученые определили, что во время поцелуя работают 34 мышцы лица, что благоприятно сказывается на коже. Ее кровоснабжение улучшается, и кожа подтягивается.

Санитария: целоваться негигиенично

Самый знаменитый поцелуй Скарлетт О’Хара и Ретта Батлера в фильме Унесенные ветром, получившем восемь Оскаров, длился 5 секунд. Как вы думаете, сколькими микробами за это время обменялись целующиеся?

— Это необязательно должны быть болезнетворные микробы, — говорит врач-терапевт Марина Ерина. — Но не стоит забывать о том, что при поцелуе можно подхватить инфекцию.

Какими болезнями опасны поцелуи

Грипп, ОРВИ и инфекционный мононуклеоз, который даже называется болезнью поцелуев.

Все эти болячки вызываются вирусами, а вирус Эпштейна-Барра (мононуклеоз) распространяется через слюну.

Поэтому, если у целующихся есть даже микроскопические ранки во рту, то поцелуй можно сравнить с незащищенным сексом.

Коронавирус. Медицинские эксперты отмечают, что поцелуи могут способствовать распространению болезни. Не зря одно из карантинных ограничений — держаться на расстоянии метра друг от друга.

Герпес просто гарантирован, если у одного из партнеров есть свежие высыпания на губах.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) также в списке опасностей. Как известно, ВПЧ является причиной возникновения рака шейки матки, ибо передается половым путем.

А вот голливудский актер Майкл Дуглас утверждал в интервью The Guardian, что заболел раком гортани из-за орального секса.

— Не хочу вдаваться в подробности, но этот вид рака, как правило, возникает из-за папилломавируса человека, передающегося в частности через куннилингус, — заявил актер.

Один лондонский врач подтвердил, что ВПЧ действительно передается во время орального секса и действительно может вызывать рак ротовой полости. Он также отметил, что шансы на выздоровление таких больных весьма высоки. Дуглас, например, сумел излечиться от рака гортани, несмотря на то, что он был диагностирован у него уже на четвертой стадии.

Он прошел интенсивный курс химиотерапии и облучения. За время лечения он похудел на 20 кг. Сейчас актер наблюдается у врачей раз в полгода.

— Теоретически с поцелуем во время орального секса можно получить и другие инфекции, передающиеся половым путем — сифилис, гонорею, хламидиоз. Однако таких случаев, очевидно, не много, — утверждает Марина Ерина.

Некоторые гастроэнтерологи считают, что с поцелуем можно передать Helicobacter, бактерию, которая вызывает язву желудка. Но это также не имеет твердой доказательной базы.

Стоматологи утверждают, что родители, болеющие кариесом, могут заразить им своих малышей.

Но практика показывает, что целуются практически все, особенно пылкие влюбленные, а серьезно болеют единицы.

Поэтому можно считать поцелуи лишь условно-патогенными. И целоваться на здоровье.

Как уберечься от заражения при поцелуе

Нужно следить за здоровьем ротовой полости.

Не целоваться с человеком, у которого явные признаки герпеса, ОРВИ.

Не заниматься оральным сексом, если есть явные признаки гонореи.

Не стоит целоваться в губы с первым встречным незнакомцем.

Существуют десятки видов поцелуев, и что интересно, важны не способ и место поцелуя, а связь между партнерами. Тогда, очевидно, иммунная система не пропустит ни одну инфекцию.