Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 6 июля 2021

По состоянию на 6 июля в мире зафиксировали 185 млн случаев коронавируса. В Украине опасаются новой вспышки Covid-19 из-за распространения штамма Дельта в странах, куда граждане ездят на отдых.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 6 июля подтвердили 541 случай коронавируса. Побороли болезнь 1 086 украинцев, а от осложнений, которые вызвала болезнь, умерло 20 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

По данным Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, в Украине фиксируется стабильная ситуация с коронавирусом, ожидается улучшение состояния и в дальнейшем. Также пока в регионах Украины все спокойно, ни в одном из них нет вспышек.

Однако ситуация может ухудшиться из-за распространения штаммов вируса, в частности индийского варианта (Дельта). Теперь стране угрожают три мутации — индийская, британская и южноафриканская.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Индии (30 тыс.), Индонезии (29 тыс.), и Великобритании (27 тыс.).

В Европе активнее всего коронавирус сейчас распространяется в Великобритании, России и Испании. Украина с 270 больными находится на 76 месте в мире между Ирландией и Марокко. В Европе Украина на 15 месте.

Новая волна в Португалии и штамм Дельта в Турции: Covid-новости 6 июля / 2 фотографии

В Великобритании планируют с 19 июля отменить большинство карантинных ограничений. Так, хотят отменить обязательное ношение масок и соблюдение дистанции, ограничение на количество людей, которые могут собираться в помещении и на улице, а также обязательную работу из дома.

Минздрав Турции сообщил, что в стране зафиксировали три случая инфицирования штаммом Дельта. Сейчас состояние больных удовлетворительное, они не госпитализированы.

В Португалию пришла четвертая волна пандемии коронавируса. С начала пандемии в стране выявили более 892,7 тыс. случаев заражения Covid-19, умерло более 17,1 тыс. больных.

Всемирная организация здравоохранения отметила, что в течение последнего времени ситуация с коронавирусом в мире стабилизировалась. Общее состояние с распространением болезни на планете лучше, чем это было несколько месяцев назад.