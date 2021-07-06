Удивительный феномен наблюдается сегодня практически во всем мире: за то, чтобы с помощью вакцинации спасти от грозной Covid-инфекции здоровье и жизни своих граждан, власти обещают им всевозможные блага и плюшки. Не правда ли, ситуация очень напоминает старую добрую украинскую присказку о балованной Гале?

В этом обзоре мы постарались собрать самые яркие примеры Covid-мотиваций в разных странах.

В Израиле, сникавшем славу одной из самых вакцинированных стран мира, на пунктах вакцинации гражданам вручали пакеты с продуктами и поили соком.

В России жителям Москвы в возрасте 60+ мэрия приплачивала за согласие получить Covid-вакцину подарочными сертификатами номиналом в 1 000 рублей. А вот в Хабаровске все было не так шикарно – там пенсионерам к Пасхе выдали всего по десятку яиц.

В Америке отличились в аттракционе невиданной прививочной щедрости сразу несколько штатов.

В Нью-Джерси, например, все, кто сделал первую прививку получали чеки на бесплатное пиво или рюмку крепкого алкоголя в нескольких барах.

В Коннектикуте вакцинированным сулили бесплатный алкогольный или безалкогольный напиток в нескольких ресторанах.

В Мэриленде сотрудникам муниципальных учреждений отваливали за прививку целых 100 долларов.

В Детройте заманивали 50 долларами владельцев частных авто, которые довозили бесплатно людей к местам массовой вакцинации.

В штате Западная Вирджиния всем жителям от 16 до 35 лет давали по 100 долларов за дозу, а в Лос-Анджелесе декларировали намерение осчастливливать всех, кто привился, дармовым пакетом с фруктами и овощами.

А как в Европе

Власти Сербии приглашали на вакцинацию против Covid-19 в один из торговых центров Белграда, где вручали ваучер на сумму 3 000 динаров (почти 25 евро). Акция вызвала большой ажиотаж. К ней присоединились кафе и рестораны, предлагавшие всем получившим вакцину бесплатные обеды и пирожные.

Великобритания. Мэр Лондона Садик Хан обещает разыграть среди вакцинированных первым уколом билеты на финал Евро-2020.

Франция. В местечке Ним молодежь заманивали на вакцинацию лотереей с возможностью выиграть призы стоимостью до 250 евро.

Словакия. Здесь наряду с лотереей приплачивали по 30-90 евро тем, кто пришел на прививку сам и привел с собой друзей.

Италия. Мэрия Рима гарантировала гражданам старше 80 лет бесплатную доставку на такси к месту вакцинации.

Нидерланды. Зазывая народ на вакцинацию, власти искушали его местными деликатесами (например, здешней селедкой), мороженым и билетами на концерт.

Германия. Власти Германии отличись оригинальностью подхода: всем, кто сделал прививки против Covid-19, было разрешено посещать рестораны, культурные учреждения, салоны красоты, не соблюдая при этом карантинных ограничений.

Источник: по материалам иноСМИ