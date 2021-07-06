Сейчас в Украине более 90 частных учреждений и медиков-ФЛП вакцинируют украинцев против коронавируса.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, они работают в разных регионах страны.

— Уже 91 частное учреждение здравоохранения и медики, зарегистрированные как физические лица-предприниматели, сформировали пункты прививок или мобильные бригады по иммунизации от коронавируса, — пишут представители ведомства.

Для ускорения темпов иммунизации от коронавируса на территории страны Минздрав призывает учреждения здравоохранения всех форм собственности участвовать в организации работы пунктов прививок и мобильных бригад.

Чтобы принять участие, нужно обратиться в подразделение здравоохранения областных или Киевской городской государственных администраций, форма обращения — произвольная.

Местные органы рассмотрят запрос, изучат условия в учреждении и ответят заявителю.

В общем вакцинация против коронавируса в Украине продолжается с конца февраля 2021 года. Однако в стране фиксируются медленные темпы иммунизации. С начала вакцинальной кампании привили 2 100 540 человек, из них первую дозу получили 2 100 538 людей, полностью иммунизированы — 898 076 украинцев.