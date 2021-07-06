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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Продукты для похудения летом: что стоит добавить в свой рацион

питание летом

Лето — замечательная пора, чтобы не просто оздоровиться, пополнить запасы витаминов и полезных веществ, но и похудеть. В этот период более доступными становятся продукты для похудения — свежие овощи, фрукты и ягоды.

Их можно и даже нужно добавлять в свой рацион. Это позитивно отобразиться не только на общем здоровье и самочувствии, но и на талии и бедрах.

Топ-10 летних продуктов для похудения:

  • Вишня

Вкусная и полезная летняя ягода отлично заменяет сладости летом. Она содержит ряд витаминов, среди которых С, В1, В2, Р, РР, а также является отличным антиоксидантом.

  • Огурцы

Желающие похудеть обязательно должны добавить в рацион этот овощ. Его калорийность — всего 16 калорий на 100 г. Кроме того, огурец — отличный антиоксидант.

  • Арбуз

Низкокалорийный и полезный продукт способен побороть тягу к сладостям и оздоровить организм.

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  • Кукуруза

Она не только содержит мало калорий, но и богата клетчаткой, а также витаминами РР, Е, D, К, В1, В2.

  • Черника

Ягода — кладезь витаминов, среди которых А и С. Особенно она полезна в сезон созревания.

  • Клубника

Не только вкусная, но и полезная ягода заменит выпечку и сладкое. В то же время чашка клубники содержит всего 47 калорий.

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  • Помидоры

Отличный антиоксидант, а также богатый полезными веществами продукт. С его помощью можно приготовить десятки полезных и вкусных салатов.

  • Персики

Персики являются хорошим источником витамина С и бета-каротина, они способствуют укреплению иммунитета и снижению веса.

  • Шпинат

Поможет пополнить запасы витаминов А и С. Помимо него, стоит употреблять также другую сезонную зелень — петрушку, укроп, щавель.

  • Мята

Чаи с мятой улучшат самочувствие, помогут бороться с головными болями и бессонницей.

Источник: Eat This, Not That

Фото: Pixabay

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