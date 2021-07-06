Продукты для похудения летом: что стоит добавить в свой рацион

Лето — замечательная пора, чтобы не просто оздоровиться, пополнить запасы витаминов и полезных веществ, но и похудеть. В этот период более доступными становятся продукты для похудения — свежие овощи, фрукты и ягоды.
Их можно и даже нужно добавлять в свой рацион. Это позитивно отобразиться не только на общем здоровье и самочувствии, но и на талии и бедрах.
Топ-10 летних продуктов для похудения:
- Вишня
Вкусная и полезная летняя ягода отлично заменяет сладости летом. Она содержит ряд витаминов, среди которых С, В1, В2, Р, РР, а также является отличным антиоксидантом.
- Огурцы
Желающие похудеть обязательно должны добавить в рацион этот овощ. Его калорийность — всего 16 калорий на 100 г. Кроме того, огурец — отличный антиоксидант.
- Арбуз
Низкокалорийный и полезный продукт способен побороть тягу к сладостям и оздоровить организм.
- Кукуруза
Она не только содержит мало калорий, но и богата клетчаткой, а также витаминами РР, Е, D, К, В1, В2.
- Черника
Ягода — кладезь витаминов, среди которых А и С. Особенно она полезна в сезон созревания.
- Клубника
Не только вкусная, но и полезная ягода заменит выпечку и сладкое. В то же время чашка клубники содержит всего 47 калорий.
- Помидоры
Отличный антиоксидант, а также богатый полезными веществами продукт. С его помощью можно приготовить десятки полезных и вкусных салатов.
- Персики
Персики являются хорошим источником витамина С и бета-каротина, они способствуют укреплению иммунитета и снижению веса.
- Шпинат
Поможет пополнить запасы витаминов А и С. Помимо него, стоит употреблять также другую сезонную зелень — петрушку, укроп, щавель.
- Мята
Чаи с мятой улучшат самочувствие, помогут бороться с головными болями и бессонницей.
Источник: Eat This, Not That