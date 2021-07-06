В Киевской области ежедневно будут работать семь центров массовой вакцинации от коронавируса. Местные жители смогут получить там прививки с 9.00 до 17.00.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Центры вакцинации будут работать по следующим адресам:

Бровары — КНП Броварской городской ЦПМСП, амбулатория №2, ул. Независимости, 12.

Белая Церковь — Амбулатории ЗПСМ: ул. Шевченко, 69; ул. Леваневского, 53; ул. Ивана Мазепы, 65 а; ул. Ярослава Мудрого, 49.

Славутич — КНП Славутичская городская больница, ул. 77 Гвардейской дивизии, 7.

Борисполь — КНП Бориспольский городской ЦПМСП, ул. Киевский шлях, 24.

Ирпень — КНП Ирпенский городской ЦПМСП ул. Михайловская, 22; ул. Садовая, 38 (3 этаж); ул. Севериновская, 105 к.

Обухов — КНП Обуховский городской ЦПМСП ул. Каштановая. 52.

Яготин — КНП Яготинский ЦПМСП ул. Независимости, 71.

Чтобы получить прививку, следует предварительно записаться в лист ожидания вакцинации от Covid-19 через приложение Дія, сервис helsi.me, контакт-центр Минздрава или же у своего семейного врача.

За сутки, 5 июля, в Украине вакцинировали от коронавируса 73 234 человека. Одну дозу получили 25 552 человека, полностью иммунизированы — 47 682 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 2 100 540 человек, из них получили одну дозу – 2 100 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 898 076 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 998 614 прививок.

Также с 5 июля ежедневно работает центр вакцинации в Киеве на базе Международного выставочного центра. Все желающие вакцинируются с 10.00 до 17.30.

Просмотреть список всех прививочных пунктов и центров массовой вакцинации можно на официальном сайте кампании вакцинации против Covid-19 (информация периодически обновляется).

Источник: Киевская ОГА

Фото: КГГА