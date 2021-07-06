В последнее время в мире стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Общая обстановка с распространением вируса на планете лучше, чем это было несколько месяцев назад.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

— Если посмотреть на график за последние несколько недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, это произошло на очень высоком уровне, — отметил Майкл Райан.

По его словам, эпидситуация в мире в общем лучше, чем это было два-три месяца назад.

С приходом лета ситуация с коронавирусом на планете улучшилась, как и в 2020 году. Фиксируется снижение количества новых случаев болезни, а также смертей от осложнений, спровоцированных вирусом.

Однако во ряде стран распространяется новый более опасный штамм коронавируса — индийская мутация (Дельта). Ее способность быстрее распространиться, провоцировать более сложное течение болезни у пациентов вызывает опасения у экспертов.

В связи с этим некоторые страны не спешат полностью ослаблять карантинные меры.

Источник: ВОЗ, РБК-Украина