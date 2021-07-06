Практически каждый из нас не понаслышке знает, что такое учащенное сердцебиение. Но в каких случаях ощущение, словно сердце вот-вот вырвется из груди, не просто ситуативное состояние, а свидетельство серьезных проблем со здоровьем? С этим вопросом Факты ICTV обратились к семейному врачу поликлиники Оболонского района Киева Людмиле Сердюк.

— Учащенное сердцебиение или тахикардия – это разновидность аритмии с характерной частотой сердечных сокращений (ЧСС) больше 90-100 ударов в минуту, тогда как норма составляет 60-90, — рассказывает Людмила Сердюк.

По словам семейного врача, тахикардия – не обязательно признак кардиопатологии. У вполне здоровых людей она может наступить, например, при повышенных физических нагрузках, стрессе, после приема кофе или алкоголя, некоторых лекарственных препаратов. Однако спустя какое-то время ЧСС стабилизируется. Кстати, у детей до шести лет тахикардия – физиологическая норма.

Но если сердце начинает учащенно биться, если человек находится в состоянии покоя, такую тахикардию уже расценивают как патологическую.

— Частое сердцебиение в состоянии покоя означает проблемы со снабжением сердечной мышцы кровью, что может свидетельствовать о развитии ишемической болезни сердца или инфаркте миокарда, — отмечает семейный врач.

Тахикардия бывает синусовая и пароксизмальная.

Синусовая тахикардия с ЧСС 100-120 ударов в минуту встречается у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, такими как инфаркт миокарда, стенокардия, миокардит, кардиосклероз, порок сердца и т.д.

Довольно часто синусовая тахикардия диагностируется у молодых людей с неустойчивой нервной системой.

Синусовая тахикардия также является одним из симптомов проблем с эндокринной системой, анемии, почечной колики. Она может спровоцировать обморок, головокружение, снижение артериального давления, снижение диуреза.

Пароксизмальная тахикардия с ЧСС от 140 до 220 ударов в минуту характерна приступами – пароксизмами, внезапно начинающимися и также внезапно заканчивающимися.

Симптомы этого вида тахикардии: головокружение, шум в ушах, сжимающая боль в области сердца, иногда тошнота, рвота, метеоризм. Все эти состояния чреваты развитием стенокардии, инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности.

По словам Людмилы Сердюк, очень важно не лечить проявления тахикардии самостоятельно. Это как раз тот случай, когда следует немедленно идти к врачу, который должен назначить соответствующую диагностику.

Кроме того, при первых проявлениях учащенного сердцебиения следует убрать из рациона провоцирующие тахикардию алкоголь, сигареты, острую пищу, шоколад и другие продукты с содержанием кофеина.