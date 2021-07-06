В июле на смену клубнике и землянике приходит черника. Такая же сочная, вкусная и полезная для организма.

Польза для кишечника

Черника убирает воспаление в кишечнике, убивает в нем все гнилостные бактерии.

Свежие ягоды помогут избавиться от запоров, особенно беременным, а сушеные — от диареи у детей. Вот какая это волшебная ягода — черника.

Зоркий глаз

Витамины, содержащиеся в чернике, улучшают зрение. И хотя многие считают это мифом, это — самый полезный миф.

Эликсир молодости

— Чернику называют молодильной ягодой, — отмечает врач-диетолог Оксана Скиталинская на своей страничке в Facebook. — Черника — это в прямом смысле эликсир молодости и красоты.

Детокс

Черника содержит много-много антиоксидантов, а значит, убирает воспаление в сосудах и печени. Она обладает мощным детокс-эффектом и выводит токсины.

Защита от Альцгеймера

Ягоды черники — мощный защитник клеток мозга от разрушения токсинами, пестицидами, которые содержатся в большинстве овощей и фруктов, выращиваемых в промышленных объемах.

Чернику нужно есть каждый день в течение всего года, и особенно в сезон сбора — в июле. Если вы в достаточном количестве будете употреблять эти черные ягоды, Альцгеймер вас не посетит.

Как есть ягоды

В свежем или замороженном виде: целыми, в смузи, размятыми с сахаром, а лучше — без него. Ягоды можно добавлять в каши, йогурты. Из них готовят желе, компоты, кисели.

Только не стоит печь пироги с черникой и варить из нее варенье — в ней погибнут все полезные вещества.

Лето — замечательная пора, чтобы не просто оздоровиться, пополнить запасы витаминов и полезных веществ, но и похудеть. В этот период более доступными становятся продукты для снижения веса — свежие овощи, фрукты и ягоды.