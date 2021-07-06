Треть граждан Украины имеют антитела к коронавирусу. Об этом свидетельствуют предварительные данные исследования, которое проводит Минздрав, Центр общественного здоровья, Всемирный банк и Украинский институт социальных исследований имени Яременко.

В течение июля социологи и медицинские работники посещают украинские домохозяйства. Они проводят опросы и бесплатно тестируют людей на наличие антител.

Сейчас в исследовании приняли участие около 6 тыс. человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу. Специалисты планируют провести аналитическую работу и определить, каким образом антитела образовались в организме человека, на следующем этапе исследования. Необходимо понять, значительна ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован.

Эксперты планируют опубликовать окончательные данные исследования в конце августа.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, для активизации аналитической работы Комитет вместе с министром разработали законопроект № 4142 о системе общественного здоровья.

— Мы предлагаем усилить Центр общественного здоровья сетью региональных Центров контроля и профилактики болезней. Они будут заниматься прогнозированием новых вспышек инфекционных болезней, реагированием на чрезвычайные ситуации, разрабатывать государственные программы борьбы с неинфекционными болезнями, — написал он.

Сейчас комитет завершает проработку поправок ко второму чтению.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил, что в Украине фиксируется стабильная ситуация с коронавирусом, ожидается улучшение состояния и в дальнейшем. Также пока в регионах Украины все спокойно, ни в одном из них нет вспышек.

Источник: Михаил Радуцкий