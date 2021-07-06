В Виннице отравились 17 человек, которые употребляли пищу в ресторане в селе Майдан Чапельский Винницкого района.

В течение трех дней, с 3 по 5 июля, их госпитализировали в больницы областного центра.

Врачи поставили предварительный диагноз — острый энтероколит.

В настоящее время проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Энтероколит – это воспаление тонкого и толстого кишечника. Чаще всего причиной заболевания является отравление несвежей пищей.

Независимо от типа возбудителя, энтероколит сопровождается диареей (более 10 раз в сутки), сильными болями в животе, тошнотой и рвотой.