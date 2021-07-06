В Турции зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса Дельта плюс. В стране заболели три человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

— В трех провинциях зафиксировали случаи Дельта плюс. Одной из провинций является Стамбул. Во всех случаях больные не были вакцинированы от Covid-19. Их состояние удовлетворительное, никого не госпитализировали, — отметил он.

Министр добавил, что количество людей, которые инфицировались штаммом Дельта в 30 провинциях увеличилось до 284 человек.

По его словам, темпы вакцинации от коронавируса в стране будут ускоряться. К Курбан-байраму в Турции хотят прививать не менее 70% населения старше 18 лет. Это примерно 42-43 млн человек.

Сейчас — активное время отпусков, поэтому украинцы пытаются поехать в страны, границы которых открыты для туристов. Одной из самых популярных среди них является Турция. Только 12 июня в аэропорт Анталии прилетели почти 7 тыс. украинцев.

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По словам руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, из-за того, что граждане активно путешествуют в страны, где фиксируют ухудшение ситуации с коронавирусом, существует внешняя угроза для Украины.

Источник: trthaber