Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Вакцинация в коллективах: как получить вторую дозу после смены работы

Вакцинація

У некоторых украинцев могут возникать сложности с проведением ревакцинации от коронавируса, ведь первую дозу они могли получить вместе с коллективом определенной компании, а затем уволиться или сменить место работы.

Гражданам объяснили, что делать в таких случаях и как получить вторую дозу вещества.

В первую очередь, стоит обратиться к бывшему работодателю и по возможности сделать прививку по графику вместе со старым коллективом.

Кроме того, можно повторно иммунизироваться уже с новыми коллегами, но это возможно лишь при условии, если прививки проводились вакцинами одного производителя.

Если оба варианта невозможны, то человеку следует позвонить в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 12 19 и сообщить о своей ситуации.

Читайте
Более 90 частных клиник и ФЛП вакцинируют от Covid-19 в Украине - Минздрав

Вакцинация против коронавируса продолжается на территории страны с конца февраля 2021 года. Первыми уколы получили медики, правоохранители, военнослужащие, педагоги.

В то же время в стране фиксируются низкие темпы вакцинации. С начала прививочной кампании уколы получили 2 100 540 человек, из них первую дозу — 2 100 538 людей, вторую — 898 076 украинцев.

Источник: Черниговская ОГА

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка