У некоторых украинцев могут возникать сложности с проведением ревакцинации от коронавируса, ведь первую дозу они могли получить вместе с коллективом определенной компании, а затем уволиться или сменить место работы.

Гражданам объяснили, что делать в таких случаях и как получить вторую дозу вещества.

В первую очередь, стоит обратиться к бывшему работодателю и по возможности сделать прививку по графику вместе со старым коллективом.

Кроме того, можно повторно иммунизироваться уже с новыми коллегами, но это возможно лишь при условии, если прививки проводились вакцинами одного производителя.

Если оба варианта невозможны, то человеку следует позвонить в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 12 19 и сообщить о своей ситуации.

Вакцинация против коронавируса продолжается на территории страны с конца февраля 2021 года. Первыми уколы получили медики, правоохранители, военнослужащие, педагоги.

В то же время в стране фиксируются низкие темпы вакцинации. С начала прививочной кампании уколы получили 2 100 540 человек, из них первую дозу — 2 100 538 людей, вторую — 898 076 украинцев.

Источник: Черниговская ОГА