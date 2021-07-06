Первый месяц лета уже позади. Но времени на отпуск еще много. Правда, насколько срочной является необходимость?

Факты ICTV определили это вместе с психологом и ведущей реалити Экси, которое осенью стартует на Новом канале, Натальей Ежовой. Она собрала топ-5 маячков, которые говорят о насущной потребности в отдыхе.

Не успеваете выполнять все обязанности на работе

— Казалось бы, вы делаете все вещи, что и всегда, но происходит все значительно дольше. Также быстрее утомляетесь и не доделываете все до конца, — отметила она.

Не можете переключиться

Психолог объяснила, что об отдыхе стоит задуматься, когда даже после работы человек одинаково думает о своих обязанностях и задачах, которые должен выполнить.

Забываете о дисциплине

Если вы срываете сроки и качество выполнения своих задач, это один из самых ярких маячков. Это снижает самооценку и уверенность в себе и оказывает негативное влияние не только на работу, но и на вас.

Злость и стресс

– Если эти негативные эмоции невозможно побороть, то вам точно пора отдохнуть. Это влияет не только на вас, но и на ваших родных. Вы можете без причины кричать на мужа или жену, ребенка, друзей, родителей. На самом деле это просто стресс из — за переутомления и переутомления, — советует специалист.

Недостаток новых идей

Еще один знак того, что стоит срочно запланировать отпуск, если у вас на работе нет не только желания что-то делать, но и вдохновения и новых идей. Человек может чувствовать, что его съедает рутина, а коэффициент полезного действия падает.

Если вы заметили за собой эти признаки, непременно следует перезагрузиться.

— Вам известен факт, что если в компьютер загрузить слишком много файлов, то он перестает работать? Так же человеческий организм. Если не перезагружать время от времени все процессы, то он тоже может “зависать”. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы вовремя отдыхать и быть полными вдохновения и сил для работы. И не только!,- подытожила она.

К слову, третий сезон реалити Эксы Новый покажет уже этой осенью. Чтобы не пропустить премьеру, следите за новостями телеканала на сайте и в соцсетях.

Куда поехать в отпуск

Самыми популярными городами среди туристов являются Батуми и Тбилиси. Именно сюда стоит поехать для того, чтобы насладиться грузинской атмосферой. Бюджетными вариантами являются турецкие курорты Эгейского побережья (Измир, Бодрум и Даламан).

Также украинских туристов принимает Греция, где можно выбрать отдых на одном из островов: Корфу, Крите или Родосе.

Подробнее о том, куда можно поехать в отпуск в 2021 году, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Новый канал