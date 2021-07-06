Каждая пятая женщина в Украине сталкивается с той или иной формой насилия. Регина Андрух, которая на собственном опыте пережила домашнее насилие, рассказала Фактам ICTV, как уйти от насильника, и посоветовала женщинам, как спастись в такой ситуации.

— Я неоднократно слышала это “убегай”. Но я не обязана убегать из своего дома. Однако я должна защищаться. В этом разрезе я бы скорее говорила о том, как правильно сохранить себя от домашнего насилия и выжить, — отметила она.

По ее словам, для того чтобы выжить — и психологически, и морально, стоит безопасно приостановить отношения, или поставить их на паузу, или же просто разорвать, в зависимости от моральной готовности к тому или иному варианту развития событий.

— Я никогда никуда не уходила, кроме тех ужасных моментов, когда вынуждена была босая, с ребенком на руках, бежать из квартиры от избиения. В моей жизни никогда не было домашнего насилия, в частности в супружеской жизни, пока мужа не уволили со службы, и он не попал в стрессовую ситуацию, с которой не способен был справиться, — говорит она.

Женщина утверждает, что когда в ее жизни впервые случилось насилие, она восприняла это как случайную ошибку. Но когда это повторилось несколько раз, она решила защитить себя и своего ребенка.

Регина дала несколько советов женщинам, которые хотят освободиться от домашнего насилия:

1. Приготовьте все необходимые документы на право собственности, свидетельства о рождении детей, паспорт, идентификационный код, заграничные паспорта свои и детей, медицинские карты. Сделайте дубликат своей сим-карты, сохраните там все необходимые телефонные номера людей, к которым вы можете обратиться за помощью. В этот же чемоданчик — запасной телефон, который постоянно должен быть заряженным.

— Более идеальный вариант: приобретите себе новый телефон, к примеру, с мотивацией — эта модель устарела, а свой постоянный спрячьте в этот чемодан. Туда же положите наличные и электронные носители с копиями всей важной для вас информации. Также положите дубликаты всех ключей от жилья, — советует она.

2. Следующее действие — незаметно, максимально безопасно и в режиме максимальной секретности от агрессора, вынесите этот чемодан из жилого помещения и оставьте у доверенного лица. Например, у кого-то из соседей, к кому вы можете зайти быстро и без лишних подозрений.

3. Если жилье, в котором вы живете вместе с агрессором, принадлежит вам, то никуда бежать не надо. Когда вы почувствуете, что критический момент настал, вам нужно с максимальной осторожностью остаться дома самой, а если есть дети, то с детьми, и в это время успеть установить скрытую сигнализацию с тревожной кнопкой. Сменить по крайней мере один замок в дверях, чтобы к вам не мог попасть агрессор. Если будет попытка выбить дверь — обратитесь в правоохранительные органы с помощью тревожной кнопки.

4. Если вы не успели заменить замки и агрессор забрал мобильные телефоны, под рукой следует иметь тревожную кнопку. Ее можно приклеить к обратной стороне горизонтальной поверхности (столу, полочке возле кровати). Также можно заранее подписать договор с официальной охранной системой и предупредить, что не сможете ответить на подтверждающий звонок, поэтому они должны выезжать немедленно.

5. В случае, если есть возможность, можно установить в квартире скрытое видеонаблюдение.

6. Если вы не являетесь собственницей жилья, то экономьте деньги и выводите их на карту кого-то из близких или родственников, чтобы иметь возможность по крайней мере снять жилье, или приобрести билет, или оплатить такси до того места назначения, где вы будете в полной безопасности. Если вы не успеете этого сделать, помните, на телефоне, который вы спрятали в тревожном чемодане, должно быть установлено любое банковское приложение, которое позволит вам занять средства у близких или друзей.

7. Максимальному количеству доверенных лиц расскажите о том, что с вами совершают насилие, фиксируйте последствия избиения на фото, и отправляйте их близким. Как бы это ни было неэстетично или дискомфортно, но кроме судебно-медицинской экспертизы — это единственные ваши доказательства.

8. Никогда не реагируйте на два типа советов: “не выноси сор из избы, потому что это — дело двоих” и “беги от него, чего ты до сих пор не ушла?”. Ни одно насилие не имеет оправдания.

9. Вы можете подавать на развод или же не подавать. Это ваш персональный выбор. Но вы обязаны подписать контракт с адвокатом и иметь договоренность с психотерапевтом, которые должны быть целиком и полностью в курсе ваших дел, связанных с насилием, иметь копии медицинских справок о нанесении телесных повреждений и копии ваших результатов судебно-медицинских экспертиз.

10. И главное, помните — не вы должны уходить от насилия. Вы должны выбросить насилие из своей жизни. Ни одна женщина не может гарантировать того, что очередное избиение не станет убийством, не приведет к увечью.

— Ни одно живое существо не имеет права забирать ни нашу жизнь, ни наше здоровье, ни наше счастье. Пока агрессор заставляет верить вас в то, что с вами что-то не так, вы будете страдать. Позвольте себе верить в то, что самая большая ценность — это счастливая жизнь, — подытожила она.

Какой бы счастливой жизнь ни была до насилия, когда границу пересекли, возвращение назад не всегда имеет смысл. А если и имеет — то это уже не ваша забота. Ибо зло может искупить лишь тот, кто его совершил. Выводами, действиями и поступками.

Что делать во время домашнего насилия — рассказала адвокат Екатерина Власюк в материале Фактов ICTV.