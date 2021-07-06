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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Забудьте о “не выноси сор из избы”: как спастись от домашнего насилия

домашнє насильство

Каждая пятая женщина в Украине сталкивается с той или иной формой насилия. Регина Андрух, которая на собственном опыте пережила домашнее насилие, рассказала Фактам ICTV, как уйти от насильника, и посоветовала женщинам, как спастись в такой ситуации.

— Я неоднократно слышала это “убегай”. Но я не обязана убегать из своего дома. Однако я должна защищаться. В этом разрезе я бы скорее говорила о том, как правильно сохранить себя от домашнего насилия и выжить, — отметила она.

По ее словам, для того чтобы выжить — и психологически, и морально, стоит безопасно приостановить отношения, или поставить их на паузу, или же просто разорвать, в зависимости от моральной готовности к тому или иному варианту развития событий.

— Я никогда никуда не уходила, кроме тех ужасных моментов, когда вынуждена была босая, с ребенком на руках, бежать из квартиры от избиения. В моей жизни никогда не было домашнего насилия, в частности в супружеской жизни, пока мужа не уволили со службы, и он не попал в стрессовую ситуацию, с которой не способен был справиться, — говорит она.

Женщина утверждает, что когда в ее жизни впервые случилось насилие, она восприняла это как случайную ошибку. Но когда это повторилось несколько раз, она решила защитить себя и своего ребенка.

Регина дала несколько советов женщинам, которые хотят освободиться от домашнего насилия:

1. Приготовьте все необходимые документы на право собственности, свидетельства о рождении детей, паспорт, идентификационный код, заграничные паспорта свои и детей, медицинские карты. Сделайте дубликат своей сим-карты, сохраните там все необходимые телефонные номера людей, к которым вы можете обратиться за помощью. В этот же чемоданчик — запасной телефон, который постоянно должен быть заряженным.

— Более идеальный вариант: приобретите себе новый телефон, к примеру, с мотивацией — эта модель устарела, а свой постоянный спрячьте в этот чемодан. Туда же положите наличные и электронные носители с копиями всей важной для вас информации. Также положите дубликаты всех ключей от жилья, — советует она.

2. Следующее действие — незаметно, максимально безопасно и в режиме максимальной секретности от агрессора, вынесите этот чемодан из жилого помещения и оставьте у доверенного лица. Например, у кого-то из соседей, к кому вы можете зайти быстро и без лишних подозрений.

3. Если жилье, в котором вы живете вместе с агрессором, принадлежит вам, то никуда бежать не надо. Когда вы почувствуете, что критический момент настал, вам нужно с максимальной осторожностью остаться дома самой, а если есть дети, то с детьми, и в это время успеть установить скрытую сигнализацию с тревожной кнопкой. Сменить по крайней мере один замок в дверях, чтобы к вам не мог попасть агрессор. Если будет попытка выбить дверь — обратитесь в правоохранительные органы с помощью тревожной кнопки.

4. Если вы не успели заменить замки и агрессор забрал мобильные телефоны, под рукой следует иметь тревожную кнопку. Ее можно приклеить к обратной стороне горизонтальной поверхности (столу, полочке возле кровати). Также можно заранее подписать договор с официальной охранной системой и предупредить, что не сможете ответить на подтверждающий звонок, поэтому они должны выезжать немедленно.

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5. В случае, если есть возможность, можно установить в квартире скрытое видеонаблюдение.

6. Если вы не являетесь собственницей жилья, то экономьте деньги и выводите их на карту кого-то из близких или родственников, чтобы иметь возможность по крайней мере снять жилье, или приобрести билет, или оплатить такси до того места назначения, где вы будете в полной безопасности. Если вы не успеете этого сделать, помните, на телефоне, который вы спрятали в тревожном чемодане, должно быть установлено любое банковское приложение, которое позволит вам занять средства у близких или друзей.

7. Максимальному количеству доверенных лиц расскажите о том, что с вами совершают насилие, фиксируйте последствия избиения на фото, и отправляйте их близким. Как бы это ни было неэстетично или дискомфортно, но кроме судебно-медицинской экспертизы — это единственные ваши доказательства.

8. Никогда не реагируйте на два типа советов: “не выноси сор из избы, потому что это — дело двоих” и “беги от него, чего ты до сих пор не ушла?”. Ни одно насилие не имеет оправдания.

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9. Вы можете подавать на развод или же не подавать. Это ваш персональный выбор. Но вы обязаны подписать контракт с адвокатом и иметь договоренность с психотерапевтом, которые должны быть целиком и полностью в курсе ваших дел, связанных с насилием, иметь копии медицинских справок о нанесении телесных повреждений и копии ваших результатов судебно-медицинских экспертиз.

10. И главное, помните — не вы должны уходить от насилия. Вы должны выбросить насилие из своей жизни. Ни одна женщина не может гарантировать того, что очередное избиение не станет убийством, не приведет к увечью.

— Ни одно живое существо не имеет права забирать ни нашу жизнь, ни наше здоровье, ни наше счастье. Пока агрессор заставляет верить вас в то, что с вами что-то не так, вы будете страдать. Позвольте себе верить в то, что самая большая ценность — это счастливая жизнь, — подытожила она.

Какой бы счастливой жизнь ни была до насилия, когда границу пересекли, возвращение назад не всегда имеет смысл. А если и имеет — то это уже не ваша забота. Ибо зло может искупить лишь тот, кто его совершил. Выводами, действиями и поступками.

Что делать во время домашнего насилия — рассказала адвокат Екатерина Власюк в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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