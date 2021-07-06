Сейчас в Украине фиксируется стабильная ситуация с коронавирусом, однако она может ухудшиться из-за распространения штаммов вируса, в частности индийского варианта (Дельта).

Об этом во время онлайн-брифинга 6 июля 2021 года сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

— Вспышка в Украине может произойти уже в конце июля, в августе. Все будет зависеть от того, насколько будут увеличивать свое присутствие варианты вируса, — отметил Юрий Ганиченко.

По его словам, сейчас стране угрожают три мутации.

— Больше всего угрожают Украине британский, южноафриканский и индийский варианты, — добавил он.

Также он сообщил, что сейчас в ряде европейских стран фиксируется ухудшение эпидситуации, среди них — Великобритания, Португалия, Россия, Испания.

Вспышки ожидаются на следующей неделе в Греции и Бельгии. Поскольку Испания и Греция — популярные среди украинцев курорты, возникают внешние риски для Украины.

Однако в целом, по данным ВОЗ, эпидситуация на планете достаточно стабильна. Она значительно лучше, чем несколько месяцев назад.

Источник: Kyiv School of Economics