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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Никаких признаков вспышки и новые рекорды: эксперт оценил эпидситуацию в Украине

жінка у масці

В Украине фиксируется стабильная ситуация с коронавирусом, ожидается улучшение обстановки и в дальнейшем.

Об этом во время онлайн-брифинга 6 июля 2021 года сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

— В Украине все хорошо, нет никаких признаков вспышки. Уровень смертности продолжает снижаться, скорость немного замедлилась… Дальше мы ожидаем, что падение продолжится, — уточнил Юрий Ганиченко.

Это положительно сказалось на загруженности коек в больницах.

— Еще меньше пациентов мы ожидаем на следующей неделе в больницах. Занятость коек на одном из самых низких уровней. Ежедневно видим новые рекорды. Реанимационные койки заняты на 15%, койки с кислородом — на 9%, аппараты ИВЛ — на 3%, — добавил он.

Также пока в регионах Украины все спокойно, ни в одном из них нет вспышек, уточнил спикер.

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По информации специалистов Всемирной организации здравоохранения, на планете также значительно улучшилась общая эпидситуация. По состоянию на начало июля она значительно лучше, чем весной 2021 года.

Однако в некоторых странах продолжает распространяться индийский штамм коронавируса (Дельта), который может ухудшить прогнозы и спровоцировать вспышку как в Украине, так и в других странах.

Источник: Kyiv School of Economics

Фото: Depositphotos

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