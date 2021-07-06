В Украине фиксируется стабильная ситуация с коронавирусом, ожидается улучшение обстановки и в дальнейшем.

Об этом во время онлайн-брифинга 6 июля 2021 года сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

— В Украине все хорошо, нет никаких признаков вспышки. Уровень смертности продолжает снижаться, скорость немного замедлилась… Дальше мы ожидаем, что падение продолжится, — уточнил Юрий Ганиченко.

Это положительно сказалось на загруженности коек в больницах.

— Еще меньше пациентов мы ожидаем на следующей неделе в больницах. Занятость коек на одном из самых низких уровней. Ежедневно видим новые рекорды. Реанимационные койки заняты на 15%, койки с кислородом — на 9%, аппараты ИВЛ — на 3%, — добавил он.

Также пока в регионах Украины все спокойно, ни в одном из них нет вспышек, уточнил спикер.

По информации специалистов Всемирной организации здравоохранения, на планете также значительно улучшилась общая эпидситуация. По состоянию на начало июля она значительно лучше, чем весной 2021 года.

Однако в некоторых странах продолжает распространяться индийский штамм коронавируса (Дельта), который может ухудшить прогнозы и спровоцировать вспышку как в Украине, так и в других странах.

Источник: Kyiv School of Economics