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Людмила Грубник |

Внешняя угроза: Covid-вспышки в каких странах опасны для Украины

коронавірус

В некоторых европейских странах фиксируется ухудшение ситуации с коронавирусом, в частности уже есть вспышка заболеваемости в Испании, потенциально она угрожает Греции. Поскольку эти страны являются популярными среди украинцев курортами, возникают внешние угрозы для Украины.

Об этом во время онлайн-брифинга 6 июля 2021 года сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

— В тройку стран, которые были эпицентрами вспышки — Великобритания, Португалия, Россия, на этой неделе добавилась Испания. В последние дни наблюдается резкий рост заболеваемости. Если на прошлой неделе имели коэффициент обнаружения 5%, то на этой — 10%, — отметил Юрий Ганиченко.

Также потенциально ухудшения эпидситуации грозит Греции.

— Тревожные звоночки идут из Греции. Это только первые признаки. Говорить о вспышке еще не можем, но на следующей неделе это возможно, — добавил спикер.

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По его словам, в связи с периодом отпусков растет угроза для Украины.

— Период отпусков — опасный, это внешняя угроза для Украины, — уточняет он.

В то же время в ВОЗ говорят об общей стабилизации ситуации с коронавирусом в мире. Она лучше, чем была несколько месяцев назад.

Источник: Kyiv School of Economics

Фото: Depositphotos

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