Сейчас в мире активно распространяется индийский штамм коронавируса (Дельта), он может значительно ухудшить эпидситуацию в Украине.

Об этом во время брифинга Первые итоги вакцинации: Готовы ли украинцы к путешествиям и новым волнам коронавируса заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

— Штамм Дельта очень распространен в мире, почти в 100 странах мира он уже зарегистрирован… Угроза распространения Дельта-штамма на территории Украины существует, она реальна. Мы должны об этом честно говорить, — отметил Роман Родина.

В то же время пока в Украине относительно стабильная ситуация.

— Сейчас мы держимся на тех же показателях, что в этом периоде год назад. Но штамм Дельта может попасть на территорию Украины, — добавил спикер.

По словам эксперта, штамм более опасный, он провоцирует более тяжелое течение заболевания и может поражать молодое население.

— Он опасен тем, что способность распространяться в полтора раза выше, чем у британского штамма. Уровень госпитализации — в 1,7-2,2 раза выше, — объясняет специалист.

Однако положительным моментом является то, что две вакцины от коронавируса уже подтвердили свою эффективность в борьбе с индийским штаммом (Дельта).

— Доказана эффективность вакцин против Дельта-штамма. Есть завершенные исследования для вакцин Pfizer и AstraZeneca. Их эффективность — от 70 до 90%, — подвел итог Роман Родина.

В то же время в Украине уже фиксировались случаи заболевания штаммом Дельта.

Источник: Украинский кризисный медиа-центр