Ученые Манчестерского центра аудиологии и глухоты в Великобритании проанализировали семь исследований и обнаружили связь между проблемами слуха и равновесия и Covid-19.

Их анализ показывает, что около 15% пациентов испытывают шум или звон в ушах, около 7% страдают потерей слуха и столько же испытывают головокружение, которое представляет собой ощущение вращения.

— Существует острая необходимость в тщательно проведенном клиническом и диагностическом исследовании, чтобы понять долгосрочное влияние Covid-19 на слуховую систему, — отмечает старший автор исследования, профессор аудиологии Кевин Манро.

Он и его коллеги надеются получить более точное представление о частоте и серьезности проблем со слухом, связанных с Covid-19, а также о том, какие части слуховой системы затронуты.

Они также изучат возможные связи между аудиовестибулярными проблемами и другими факторами, такими как образ жизни, другие заболевания и лечение, полученное пациентами в отделениях интенсивной терапии.

По словам профессора Манро, за последние несколько месяцев он получил множество писем от людей, которые сообщили об изменении слуха или звоне в ушах после заражения Covid-19.

Хотя это вызывает тревогу, необходимо проявлять осторожность, поскольку неясно, связаны ли изменения слуха напрямую с Covid-19 или другими факторами, такими как лечение в ходе оказания неотложной помощи.

Совершенно точно известно, что проблемы со слухом вызывают другие вирусные инфекции, включая краснуху, корь и цитомегаловирус. Но исследования возможных связей между Covid-19 и слухом остаются на начальной стадии.

Источник: MedicalNewsToday