Иммунитет против коронавирусной инфекции, приобретенный вследствие вакцинации или болезни, стал вероятной причиной появления сразу трех новых штаммов Covid-19. Об этом заявили бразильские ученые.

По их словам, мутации Гамма-штамма (бразильский штамм) вызваны изначальной задачей Covid-вируса пробивать иммунную защиту человека.

— Скорее всего, именно обретение иммунитета в результате вакцинации и непосредственного заражения вызвало мутации Гамма-штамма, — отметил вирусолог Фелипе Навека из научно-производственного объединения имени Освалдо Круза при Минздраве Бразилии.

В настоящее время ученые изучают степень заразности нового поколения Covid-вирусов. Особо остро стоит вопрос о возможности заражения вакцинированных людей.

Исследователи заявляют, что обнаруженные Гамма-штаммы имеют много общего с Covid-штаммом Дельта и имеют достаточно мощный потенциал стремительно распространиться на территории Амазонас — крупнейшего по площади штата Бразилии, занимающего почти 20% территории страны в наименее освоенной части бассейна реки Амазонки, заросшей вечнозелеными экваториальными лесами.

Напомним, что высоковакцинированный Израиль в настоящее время фиксирует рост Covid-заболеваний среди граждан, получивших прививку. Власти страны уже официально заявили о своих сомнениях относительно эффективности вакцины Pfizer/BioNTech в предотвращении инфекций и симптоматических патологий.

Источник: Virological