Коронавирус продолжает мутировать. Ученые обнаруживают новые штаммы, которые могут отличаться от предыдущих симптомами, скоростью распространения, заразностью, но все они остаются опасными для людей.

В некоторых европейских странах снова ухудшается ситуация с коронавирусом. Вспышка зафиксирована в Испании, под прицелом — Греция. В Турции обнаружен новый штамм Дельта плюс. А ведь именно эти страны выбирают сейчас украинцы для отдыха.

Какие же штаммы несут нам угрозу?

Ученые, не покладая рук, всесторонне изучают коронавирус и его мутации. Вот краткий обзор возбудителей коронавирусной инфекции, циркулирующих сейчас на планете.

Альфа

Британский штамм коронавируса (Альфа) распространился значительно быстрее, чем его предшественник – уханьский вирус, и поражает более молодые возрастные группы. Его новые симптомы: потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах.

Об этом заявили в Институте молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины. Эксперты объяснили, что именно британский штамм, который они обнаружили в Украине, вызвал третью волну коронавируса в Европе и Украине.

— Уже доказано, что британский штамм имеет повышенный уровень распространения, тяжелые проявления болезни. Он поражает не только пожилых людей, а все возрастные группы, и вызывает повышенный уровень смертности, — сделали вывод ученые.

Дельта

Сейчас в мире активно распространяется индийский штамм коронавируса (Дельта), он может значительно ухудшить эпидситуацию в Украине. В соседней России он уже стал доминирующим, и двумя гражданами, прибывшими в Украину оттуда, занесен к нам.

Штамм провоцирует еще более тяжелое течение заболевания, чем “британец”, и также может поражать молодежь и подростков. Он чаще вызывает сильную головную боль и боль в горле.

— Он опасен тем, что способность распространяться у него в полтора раза выше, чем у британского штамма. Уровень госпитализации — в 1,7-2,2 раза выше, — объясняет генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

Более того, как отметила эпидемиолог Наталия Виноград, этот штамм имеет еще одну неприятную особенность: способность ускользать от иммунного ответа. И на него не всегда действуют и антитела.

Гамма

В Латинской Америке активно распространяется Гамма-штамм. Бразильские исследователи заявили, что мутации Гамма-штамма (бразильский штамм) вызваны изначальной задачей Covid-вируса пробивать иммунную защиту человека.

— Скорее всего, именно обретение иммунитета в результате вакцинации и непосредственного заражения вызвало мутации Гамма-штамма, — предположил вирусолог Фелипе Навека из научно-производственного объединения имени Освалдо Круза при Минздраве Бразилии.

Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention), вариант Гамма продемонстрировал, что он легче распространяется среди населения, и приводит к более тяжелому течению заболевания, чем, например, “дикий” коронавирус.

Также ученые отмечают более низкую эффективность антител и то, что уже отработанные способы лечения болезни менее эффективны при инфицировании именно этим вариантом.

Лямбда

Еще один новый штамм уже зафиксирован у наших границ: в Чехии 29 июня обнаружен первый случай заражения Лямбдой. Наученные опытом распространения других штаммов, мы должны узнать о нем как можно больше еще до того, как он появится внутри страны.

Пока ВОЗ называет вариант Лямбда вызывающим внимание. Напомним, что Альфа, Бета, Гамма и Дельта классифицируются как вызывающие беспокойство, то есть более заразные.

Перуанские ученые отслеживали вариант Лямбда несколько месяцев, и пришли к выводу, что за три месяца он быстро распространился и стал доминирующим в стране. И хотя более тяжелые симптомы болезни не были зафиксированы, по неофициальным данным, Лямбда может поражать кишечник.

Опасен ли штамм Лямбда для Украины? Все зависит от мутаций, которых у нас еще не было, говорит Наталья Виноград. Мы должны быть готовы к его появлению, потому что завоз новых штаммов — это всегда изменения эпидситуации. Мы не знаем, будем ли мы защищены вакцинами или антителами после перенесенной болезни. Если защита будет слабой, то Лямбда может стать доминирующим штаммом и повлиять на госпитализацию.

— Поэтому сейчас главное беспокойство — в том, сможет ли государство обеспечить места в больницах для всех инфицированных, которым это потребуется, — заключает эксперт.

Вакцинация спасет мир

Но все специалисты едины в мнении, что спасет ситуацию вакцинация. В Украине за последний месяц вакцинировано столько людей, сколько за три предшествующие. Минздрав обещает к концу лета до 7 тыс. вакцинированных в день. Сейчас этот показатель – 5 тыс. Успеем ли до новой волны получить коллективный иммунитет?

— Низкий уровень вакцинации, поездки в страны, где новые штаммы становятся доминирующими, несут риски для Украины, — констатировала эпидемиолог Людмила Мухарская. — Только ускорение процесса вакцинации и соблюдение всех остальных карантинных мер может остановить распространение тяжелых форм коронавирусной болезни.

В Украине уже рекомендовали разрешить вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет, которые не имеют противопоказаний по применению вакцины и имеют высокие риски возникновения серьезных осложнений от Covid-19, обусловленных наличием у них сопутствующей патологии.

А еще в мае в ЕС разрешили вакцинировать детей 12-15 лет препаратом Pfizer. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что эта вакцина показала свою 100-процентную эффективность, в то же время наблюдаются и побочные реакции.

Вакцины

Что касается вакцин, которые стали разрабатываться еще при доминировании уханьского вируса, то все ученые единогласно заявляют, что они помогут выстоять в борьбе против новых штаммов Covid-19.

Наталья Виноград отметила, что существующие вакцины эффективны против различных штаммов коронавируса.

Положительным моментом является то, что две вакцины от коронавируса уже подтвердили свою эффективность в борьбе с индийским штаммом (Дельта).

— Доказана эффективность вакцин против Дельта-штамма. Есть завершенные исследования для вакцин Pfizer и AstraZeneca. Их эффективность — от 70 до 90%, — заявил на брифинге Первые итоги вакцинации: Готовы ли украинцы к путешествиям и новым волнам коронавируса Роман Родина.

Считается, что вакцина Moderna также эффективна против Дельты на приблизительно 88%, а вакцина Johnson & Johnson имеет около 60%, хотя исследования еще ведутся.

— Те, кто привился или переболел, могут спать спокойно, — считает завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко.

Гости на пороге

Дельта, как подчеркнула Алла Мироненко, не последняя мутация коронавируса.

В Индии уже зарегистрирован штамм Дельта плюс. Его симптомы: высокая температура, кашель, насморк, боль в горле. Считается, что он агрессивнее своего предшественника. Однако выводы делать рано, еще очень мало исследований. Но что-то подсказывает, что эволюция вирусов только в начале пути. И хватит ли нам букв греческого алфавита, чтобы дать имена всем новым мутациям?

А пока вакцинируемся, братцы, всем миром, чтоб не пропасть поодиночке!

В июне в Украине темпы вакцинации от коронавируса значительно ускорились: прививки получили 1,5 млн человек, до этого — более 1,2 млн человек. На процесс повлияло восприятие вакцинации среди украинцев.