Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Карантин в Греции и заболеваемость в Средиземноморье: Covid-новости 7 июля

Карантин в Греции и заболеваемость в Средиземноморье: Covid-новости 7 июля

В мире по состоянию на 7 июля зафиксировали 185,5 млн случаев коронавируса. В Украине предупреждают, что уже летом надо готовиться к новой вспышке Covid-19, которая ожидается осенью. Но пока ситуация в стране стабильная.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 7 июля подтвердили 610 случаев коронавируса. Выздоровели за сутки — 1 666 человек, а от осложнений, которые вызвала болезнь, умерло 33 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в м. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

По словам исполнительного директора ОО Пациенты Украины Инны Иваненко, что индийский штамм коронавируса (Дельта) активно распространяться по территории Украины уже осенью. Поэтому летом украинцы должны подготовиться к распространению мутации и сделать прививку.

Читайте
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 610 новых случаев Covid-19

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Бразилии (62 тыс.), Индии (43 тыс.) и Индонезии (31 тыс.).

В Европе активнее всего коронавирус сейчас распространяется в Великобритании, России и Испании. Украина среди стран мира занимает 69 место по количеству новых больных, среди стран Европы – 13 позицию.

Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 7 июля 2021
Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 7 июля 2021
Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 7 июля 2021
Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 7 июля 2021
Карантин в Греции и заболеваемость в Средиземноморье: Covid-новости 7 июля / 2 фотографии

В регионе Восточного Средиземноморья (22 страны) растет число новых случаев Covid-19. Это связано с разными факторами с распространением штамма Дельта в 13 из 22 стран и ограниченный доступ к вакцинам.

Власти Греции заявили об усилении коронавирусных ограничений из-за роста количества новых случаев заражения. С 8 июля все бары, клубы и другие развлекательные заведения будут обслуживать только гостей, которые будут сидеть за столами.

Глава комиссии биобезопасности при Совете национальной безопасности и охраны Украины Сергей Комисаренко отметил, что вакцины от коронавируса, которые одобрила для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения, защищают от штамма Дельта. Именно вакцинация предохраняет людей от распространения нового штамма коронавируса.

Источник: Worldometers

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка