Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 7 июля 2021

В мире по состоянию на 7 июля зафиксировали 185,5 млн случаев коронавируса. В Украине предупреждают, что уже летом надо готовиться к новой вспышке Covid-19, которая ожидается осенью. Но пока ситуация в стране стабильная.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 7 июля подтвердили 610 случаев коронавируса. Выздоровели за сутки — 1 666 человек, а от осложнений, которые вызвала болезнь, умерло 33 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в м. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

По словам исполнительного директора ОО Пациенты Украины Инны Иваненко, что индийский штамм коронавируса (Дельта) активно распространяться по территории Украины уже осенью. Поэтому летом украинцы должны подготовиться к распространению мутации и сделать прививку.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Бразилии (62 тыс.), Индии (43 тыс.) и Индонезии (31 тыс.).

В Европе активнее всего коронавирус сейчас распространяется в Великобритании, России и Испании. Украина среди стран мира занимает 69 место по количеству новых больных, среди стран Европы – 13 позицию.

Карантин в Греции и заболеваемость в Средиземноморье: Covid-новости 7 июля / 2 фотографии

В регионе Восточного Средиземноморья (22 страны) растет число новых случаев Covid-19. Это связано с разными факторами с распространением штамма Дельта в 13 из 22 стран и ограниченный доступ к вакцинам.

Власти Греции заявили об усилении коронавирусных ограничений из-за роста количества новых случаев заражения. С 8 июля все бары, клубы и другие развлекательные заведения будут обслуживать только гостей, которые будут сидеть за столами.

Глава комиссии биобезопасности при Совете национальной безопасности и охраны Украины Сергей Комисаренко отметил, что вакцины от коронавируса, которые одобрила для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения, защищают от штамма Дельта. Именно вакцинация предохраняет людей от распространения нового штамма коронавируса.