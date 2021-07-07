Киев до сих пор является лидером в Украине по количеству больных коронавирусом. По состоянию на 7 июля в столице подтвердили 217 новых случаев Covid-19.

За все время пандемии Covid-19 в мире 215 039 жителей Киева заболели опасным вирусом.

В то же время преодолеть болезнь удалось 205 994 людям, а за последние 24 часа — 420.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: