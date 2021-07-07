Близорукость (миопия) – это нарушение зрения, когда ребенок видит предметы только на очень близком расстоянии и плохо различает удаленные.

Чаще всего близорукость у детей обнаруживается перед первым классом школы или во время учебы.

Дошкольники редко обращают внимание на отдаленные предметы, а в школе обнаруживается, что первоклассник не видит, что написано на доске.

Вот тут-то родители и начинают бить тревогу.

Когда проверять зрение

— Первый раз глазки проверяют в роддоме, чтобы не пропустить врожденные патологии, — рассказывает профессор, детский офтальмолог Сергей Рыков. — Затем в три года и в шесть лет, перед первым классом. Школьникам нужно посещать офтальмолога дважды в год – в начале учебного года и в конце. Тогда точно не пропустите любые изменения зрения у ребенка. Причины близорукости

Генетическая предрасположенность. Если у кого-то в семье есть близорукость, то в 50% случаев она разовьется у ребенка. Если у обоих родителей проблемы со зрением, то этот процент увеличивается.

Перенапряжение глаз из-за школьных нагрузок плюс “зависание” в гаджетах.

Неправильно оборудованное рабочее место школьника и плохое освещение.

Несбалансированное питание, дефицит витаминов.

Неправильное отношение к проблемам со зрением. При их обнаружении нужно следовать советам врача и корректировать зрение, вовремя проходить осмотры, носить очки или линзы.

Признаки близорукости

Иногда малыши не могут рассказать, что видят плохо. Но заподозрить нарушение зрения можно, если:

малыш щурит глазки, когда что-то рассматривает;

наклоняется низко над картинкой в книжке или когда рассматривает предмет;

часто моргает и жалуется на усталость глаз при чтении книг;

жалуется на головную боль.

Лечение близорукости

Если миопия развивается медленно – не больше, чем на 0,5 диоптрий в год, то применяют консервативное лечение: прописывают ношение очков, линз, специальные упражнения для глаз.

Обязательно нужно соблюдать режим работы и отдыха, чтобы глазки не перенапрягались. Очень важен полноценный сон.

Рекомендована диета, включающая в себя фрукты, овощи, натуральные продукты с содержанием различных микроэлементов.

Если доктор настаивает на ношении очков, надо согласиться с ним. Их подбирают тщательно. Через некоторое время, возможно, придется заменить их, поскольку зрение может улучшиться или ухудшиться.

Современная офтальмология располагает множеством аппаратов для лечения детских глаз. Выбирайте клинику для лечения детей, в которой установлено самое современное оборудование. Тогда обследование будет более качественным, а назначения более эффективными.

Хирургические методы лечения близорукости применяют только в самых тяжелых случаях. Излечить миопию не удастся, но развитие болезни можно приостановить.

Профилактика близорукости

Снизить скорость развития болезни или предупредить ее можно, придерживаясь определенных правил.

В питании детей должно быть достаточное количество продуктов, содержащих витамины А, С, Е, витамины группы В, каротины, антиоксиданты. Обогатите рацион детишек морковью, яблоками, ягодами, бананами, овощами, рыбой, нежирным мясом.

Не разрешайте детям целыми днями просиживать у экранов компьютеров или над смартфонами. Перенапряжение глаз истощает орган зрения, иссушает поверхность глазного яблока, нарушает кровообращение. Из-за неблагоприятных условий острота зрения ухудшается.

Правильно организуйте рабочее место школьника. Используйте лампы с желтым светом (он самый лучший для глаз).

Чередуйте напряженную работу глаз с периодами отдыха. При чтении делайте перерывы каждые 30-40 минут, при работе с компьютером — каждые 10 минут. При этом смотрите вдаль. Расстояние от глаз до книги должно быть не меньше 30 см, до экрана компьютера – более 60 см, телевизора – не менее 3 м.

При работе за компьютером или при просмотре телевизора нужно включать подсветку. Нельзя работать в полной темноте.

Позволяйте ребенку больше гулять на улице. Активный образ жизни и спорт пойдут на пользу любым глазкам: здоровым и близоруким. Только правильно выберите вид спорта. При нарушениях зрения противопоказаны тяжелая атлетика, бокс, борьба.

Детям с сильно выраженной близорукостью заведите собаку: пусть дважды в день ребенок выгуливает питомца и при этом смотрит вдаль.

После коронавирусной болезни у многих детей обнаруживается близорукость, а уже диагностированная ранее, может усугубиться. Причем падение уровня зрения иногда происходит быстро. Но зачастую, позже все возвращается к былому состоянию, однако забывать об этом не стоит.