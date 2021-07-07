Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Легализация каннабиса в Украине: законопроект не содержит рисков коррупции

легалізація канабісу

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект о регулировании оборота каннабиса в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Об этом сообщили в информационном управлении аппарата Верховной Рады. Эксперты сделали вывод, что законопроект №5596 не содержит рисков коррупции.

— Члены комитета признали отвечающим требованиям антикоррупционного законодательства законопроект №5596″, — отметили в аппарате ВР.

Этот проект закона о регулировании оборота медицинского каннабиса в медицинских целях зарегистрировали в Верховной Раде в начале июня 2021 года.

Авторы считают, что из-за невозможности использовать вещество как медицинское средство страдают онкобольные, ветераны войны и паллиативные пациенты. Он позволит выращивание и производство таких препаратов для того, чтобы повысить доступность к ним пациентам.

Лечить каннабисом можно рак, болезнь Паркинсона, хронические боли, эпилепсию, рассеянный склероз, эректильную дисфункцию, артриты.

Читайте
Легализация каннабиса: что будут им лечить

Также законопроект предусматривает электронный реестр всех препаратов на основе конопли, которые можно будет купить только по электронным рецептам от врача. На любую деятельность – производство или терапию медпрепаратами из каннабиса – будет выдаваться лицензия.

Верховная Рада может проголосовать за законопроект о легализации медицинского каннабиса уже до конца этой сессии или в сентябре.

Подробнее о легализации медицинского каннабиса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка