Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект о регулировании оборота каннабиса в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Об этом сообщили в информационном управлении аппарата Верховной Рады. Эксперты сделали вывод, что законопроект №5596 не содержит рисков коррупции.

— Члены комитета признали отвечающим требованиям антикоррупционного законодательства законопроект №5596″, — отметили в аппарате ВР.

Этот проект закона о регулировании оборота медицинского каннабиса в медицинских целях зарегистрировали в Верховной Раде в начале июня 2021 года.

Авторы считают, что из-за невозможности использовать вещество как медицинское средство страдают онкобольные, ветераны войны и паллиативные пациенты. Он позволит выращивание и производство таких препаратов для того, чтобы повысить доступность к ним пациентам.

Лечить каннабисом можно рак, болезнь Паркинсона, хронические боли, эпилепсию, рассеянный склероз, эректильную дисфункцию, артриты.

Также законопроект предусматривает электронный реестр всех препаратов на основе конопли, которые можно будет купить только по электронным рецептам от врача. На любую деятельность – производство или терапию медпрепаратами из каннабиса – будет выдаваться лицензия.

Верховная Рада может проголосовать за законопроект о легализации медицинского каннабиса уже до конца этой сессии или в сентябре.

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