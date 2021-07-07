Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по лечению Covid—19, включив в них блокаторы рецепторов интерлейкина-6, класс лекарств, которые спасают жизнь пациентов в тяжелых состояниях.

Были рассмотрены данные более 10 000 пациентов, включенных в 27 клинических исследований.

Это первые препараты, которые оказались эффективными против Covid—19 с тех пор, как ВОЗ в сентябре 2020 года рекомендовала кортикостероиды.

Пациенты в тяжелом или критическом состоянии с Covid—19 часто страдают от чрезмерной реакции иммунной системы, что может быть очень вредным для здоровья пациента. Препараты, блокирующие интерлейкин-6 — тоцилизумаб и сарилумаб — подавляют эту чрезмерную реакцию.

Перспективный анализ препаратов показал, что у пациентов в тяжелом или критическом состоянии прием этих лекарств снижает вероятность смерти на 13% по сравнению со стандартным лечением. Это означает, что на тысячу пациентов будет на 15 смертей меньше, а на каждую тысячу тяжелобольных — меньше на 28 смертей.

Вероятность искусственной вентиляции легких у тяжелых и критических пациентов снижается на 28% по сравнению со стандартным лечением. Это означает, что на 23 пациента из тысячи, нуждающихся в ИВЛ, будет меньше.

— Эти лекарства дают надежду пациентам и семьям, которые страдают от разрушительного воздействия тяжелого и критического Covid—19. Но блокаторы рецепторов IL-6 остаются недоступными для большей части мира, — отметил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, неравномерное распределение вакцин означает, что люди в странах с низким и средним уровнем доходов наиболее восприимчивы к тяжелым формам Covid—19. Таким образом, наибольшая потребность в этих препаратах наблюдается в странах, которые в настоящее время имеют наименьший доступ.

Чтобы повысить доступность этих жизненно важных лекарств, ВОЗ призывает производителей снизить цены для стран с низким и средним уровнем доходов, особенно там, где наблюдается рост Covid—19.