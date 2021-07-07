Специалисты фиксируют увеличение продолжительности репродуктивного возраста современных женщин — периода, когда они могут беременеть и производить на свет потомство.

Американские исследователи обнаружили, что среди женщин США длительность репродуктивной жизни возросла с 35 до 37,1 года.

Это связано с более ранним началом менструации у девочек и более позднем наступлением менопаузы у взрослых женщин.

Согласно результатам исследования, в среднем первые месячные у девочек начали появляться в более раннем возрасте, средний возраст раньше — 13,5 лет, теперь — 12,7.

Кроме того, позже стала наступать менопауза, раньше средний возраст был 48,4 года, сейчас — 49,9 лет.

Эти изменения могут повлиять на общие рекомендации по планированию беременности как в стране, так и в целом в мире.

Подобные изменения могут быть связаны с изменением питания, ритма жизни среди современных женщин.

При этом ученые напоминают, что у каждой женщины эти показатели индивидуальны. Они зависят от этнического происхождения, генетики, состояния здоровья, образа жизни и питания.

Источник: Senford