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Ольга Тетеріна |

Избыточные дозы с ЕС: Украина получит дополнительные партии Covid-вакцин

Избыточные дозы с ЕС: Украина получит дополнительные партии Covid-вакцин

В ЕС ожидают очередную волну пандемии коронавируса в конце сентября — начале октября. В то же время несколько стран готовы поделиться с Украиной избыточными партиями вакцин от Covid-19.

Об этом сообщил глава временной рабочей группы по вопросам реформирования системы охраны здоровья Михаил Радуцкий в социальных сетях.

По его словам, Дания, Польша и Эстония готовы передать Украине избыточные партии вакцин, чтобы страна могла увеличить темпы иммунизации.

— Ожидаем следующую волну в конце сентября. Договорились об обмене данными, совершенствование лабораторной диагностики, обновления протоколов лечения, введение общих карантинных ограничений во время новой волны коронавируса, — отметил Радуцкий.

Сейчас в Европейском Союзе не одобрили некоторые вакцины от коронавируса, которые используют в Украине.

Представители Украины предложили региональному бюро ВОЗ автоматически признавать сертификаты вакцинации, если вакцина прошла преквалификацию организацией. Вместе они решили, что нужно ускорить процедуру взаимного признания сертификатов.

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Исполнительный директор ОО Пациенты Украины Инна Иваненко сообщила, что индийский штамм коронавирус (Дельта) активно распространяться по территории Украины уже осенью. Поэтому летом украинцы должны подготовиться к распространению мутации и сделать прививку.

Источник: Михаил Радуцкий

Фото: Pixabay

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