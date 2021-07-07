В ЕС ожидают очередную волну пандемии коронавируса в конце сентября — начале октября. В то же время несколько стран готовы поделиться с Украиной избыточными партиями вакцин от Covid-19.

Об этом сообщил глава временной рабочей группы по вопросам реформирования системы охраны здоровья Михаил Радуцкий в социальных сетях.

По его словам, Дания, Польша и Эстония готовы передать Украине избыточные партии вакцин, чтобы страна могла увеличить темпы иммунизации.

— Ожидаем следующую волну в конце сентября. Договорились об обмене данными, совершенствование лабораторной диагностики, обновления протоколов лечения, введение общих карантинных ограничений во время новой волны коронавируса, — отметил Радуцкий.

Сейчас в Европейском Союзе не одобрили некоторые вакцины от коронавируса, которые используют в Украине.

Представители Украины предложили региональному бюро ВОЗ автоматически признавать сертификаты вакцинации, если вакцина прошла преквалификацию организацией. Вместе они решили, что нужно ускорить процедуру взаимного признания сертификатов.

Исполнительный директор ОО Пациенты Украины Инна Иваненко сообщила, что индийский штамм коронавирус (Дельта) активно распространяться по территории Украины уже осенью. Поэтому летом украинцы должны подготовиться к распространению мутации и сделать прививку.

Источник: Михаил Радуцкий