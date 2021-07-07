Новый вариант SARS-CoV-2 Дельта плюс уже обнаружен более чем в десяти странах. Органы здравоохранения выражают опасения, что этот штамм может иметь повышенную способность к передаче, аналогичную появившемуся ранее Covid-штамму Дельта.

Между тем исследователи недавно идентифицировали вариант Дельта плюс и пришли к выводу, что от родительского штамма Дельта он отличается разве что только дополнительной мутацией в белке шипа вируса, который позволяет ему инфицировать здоровые клетки.

Кстати, эта мутация также встречается в Бета- и Гамма-вариантах, которые исследователи впервые обнаружили в Южной Африке и Бразилии соответственно.

— На данный момент вариант Дельта плюс не кажется распространенным, поскольку составляет лишь небольшую часть Дельта-последовательностей, — отметила в своем недавнем заявлении для СМИ Всемирная организация здравоохранения.

Консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) назвал следующие проблемы, касающиеся варианта Дельта плюс:

повышенная проницаемость;

более сильное связывание с рецепторами клеток легких;

потенциальное снижение ответа моноклональных антител.

— Дельта плюс может иметь небольшое преимущество при заражении и распространении среди людей, которые ранее были инфицированы, или у которых слабый либо неполный вакцинный иммунитет, — предположил вирусолог Университета штата Луизиана доктор Джереми Камил.

Другие эксперты тоже подняли вопрос о способности Дельта плюс снижать эффективность лечения моноклональными антителами.

— Эта сниженная эффективность не выступает серьезным различием, поскольку сама терапия является исследовательской, и немногие имеют право на это лечение, — заявил в одном из своих интервью эпидемиолог и эксперт по вакцинам доктор Чандракант Лахария.

Источник: MedicalNewsToday