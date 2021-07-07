Согласно новому исследованию ученых из UCL и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, популярная теория о том, что чистота и гигиена современного общества приводят к дефектам в иммунной системе детей, не имеет под собой доказательной базы.

— Вот уже более 20 лет в обществе ходят слухи о том, что гигиена рук и домашняя гигиена, которые необходимы для предотвращения воздействия болезнетворных патогенов, также блокируют воздействие полезных организмов, — отмечает ведущий автор, заслуженный профессор медицинской микробиологии Грэм Рук.

По его словам, организмы, которые населяют кишечник, кожу и дыхательные пути, играют важную роль в поддержании нашего здоровья вплоть до старости. Поэтому на протяжении всей жизни мы нуждаемся в контакте с этими полезными микроорганизмами, происходящими в основном от наших матерей, других членов семьи и окружающей среды.

В своем исследовании ученые указывают на четыре важных фактора.

Во-первых, микроорганизмы, встречающиеся в современном доме, в значительной степени не те, которые нужны нам для обеспечения иммунитета.

Во-вторых, вакцины, помимо защиты нас от инфекции, на которую они нацелены, делают гораздо больше для укрепления нашей иммунной системы, поэтому нам не нужно рисковать жизнью, подвергаясь воздействию патогенов.

В-третьих, теперь есть конкретные доказательства того, что микроорганизмы естественной окружающей среды особенно важны для нашего здоровья и домашняя уборка и гигиена на это взаимодействие никак не влияют.

Наконец, в-четвертых, недавнее исследование демонстрирует, что, когда эпидемиологи обнаруживают связь между уборкой дома и проблемами со здоровьем, такими как аллергия, это часто вызвано не с удалением микроорганизмов, а скорее с воздействием на легкие чистящих средств, которые вызывают определенный тип раздражения, провоцирующего развитие аллергических реакций.

По словам профессора Рука, уборка дома и личная чистота — это хорошо. Но для предотвращения распространения инфекции эти факторы необходимо нацеливать на руки и поверхности, наиболее часто участвующие в передаче инфекции.