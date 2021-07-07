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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Продажа вакцин Pfizer в частной клинике — Минздрав инициирует расследование

вакцина

Представителями СМИ в Минздрав передана информация о возможной продаже вакцины от Covid-19 производства Pfizer-BioNTech в одной из частных больниц Киева.

Министерство здравоохранения инициирует служебное расследование.

— К вакцинации сейчас приковано много внимания, но мы все равно получили сообщение о возможных злоупотреблениях с вакцинами. Спасибо СМИ за бдительность и информирование. Мы сразу же отреагировали и начали разбираться в ситуации, — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что государство гарантирует защиту от коронавирусной инфекции всем желающим, и за неимением вакцин предоставляет доступ к иммунизации постепенно.

— Торговать вакцинами сегодня — значит подвергать смертельной опасности тех, кому была нужна именно эта доза, — подчеркнул министр.

Минздрав привлекает частные учреждения и врачей-ФЛП, они могут организовать пункты прививок или мобильные бригады по иммунизации от Covid-19 и проводить вакцинацию в регионах, заключив контракты с НСЗУ. Для этого они получают вакцины.

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Вакцина AstraZeneca (Covishield, SKBio) и CoronaVac от Sinovac Biotech доступны в пунктах прививок и центрах массовой вакцинации.

Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech поступают для прививки определенных групп риска, педагогов и организованных коллективов, которые зарегистрировались в контакт-центре министерства.

В течение июня в Украине удалось значительно ускорить темпы вакцинации от коронавируса: за последний месяц прививки получили 1,5 млн человек, до этого — более 1,2 млн человек.

Фото: Depositphotos

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